El tono gris de las paredes de las calles de Guayaquil no parece variar mucho con el paso de los días, de los años, de las décadas. Basta con recorrer el camino rutinario de las actividades diarias para notar que todo luce igual. Pero, bajando por el puente que conecta la avenida Juan Tanca Marengo y Las Aguas se nota algo distinto: la caricatura de un personaje de pecas y cabello azul plasmado en una pared resulta tan curiosa y da una sensación de que el peatón y el dibujo se han encontrado.

Ser o no ser, los calvarios del actor Leer más

La obra pertenece a Christopher Coello, a quien en redes sociales se encuentra rápidamente para ver que es uno de los tantos artistas que esconde la ciudad mansa, y a los que el nuevo movimiento ‘Paste Up Guayaquil’ da visibilidad. También participan Renata Vélez, Honey Jade, Marco Sáenz y Carolina Chang, su creadora, quienes han levantado un colectivo para expresarse y darse a conocer en las calles.

Todo inició en la pandemia, cuando Chang, diseñadora e ilustradora, salió una noche por las calles de Guayaquil con su engrudo, su rodillo y la pieza gráfica que empapeló en Urdesa. A partir de ese día, cada cierto tiempo, regresa a la misma actividad. Así empezó esta iniciativa que, según datos históricos empezó a cobrar vida en París en la década de los 60 (a través del arte urbano o callejero), y ahora llena de color las calles porteñas y a la que se unen pequeños artistas en busca de una voz. “A raíz de que salí a pegar, conocí más gente, esa fue la manera en que nos unimos. Veía más obras pegadas en la calle y me preguntaba de quiénes eran y cómo dejaban sus firmas. Un día decidimos salir en grupo y darle fuerza a este movimiento”.

'El imperio de la luz', que no se pierda la belleza del cine Leer más

Chang afirma que lo más bonito de esta actividad es que sea rápida y libre: “Piensas en una idea creativa, pueden ser ilustraciones, personajes, frases, las dibujas en un papel y una vez que tienes los elementos, los pegas con una mezcla mitad agua y mitad goma”.

Los mensajes. Quedan a criterio de los artistas. Pero la mayoría abarcan desde personajes de la cultura pop, ilustraciones con tintes surrealistas hasta temas políticos. Miguel Canales Leon

Los mensajes quedan a criterio de cada artista. Abarcan desde personajes de la cultura pop, ilustraciones con tintes surrealistas hasta temas políticos relacionados con la subcultura y la escena punk. “Me gusta la variedad. No hay prejuicios, yo jamás voy a criticar a alguien que tenga un estilo diferente o particular, hay espacio para todos. La calle es el lienzo perfecto para expresarse y llegar a mucha gente”.

Aspy Band: "Llegamos a destapar la olla" Leer más

Así también lo afirma Iván Casanova, artista destacado de la escena, muralista y líder de la banda de punk ecuatoriana 69 Segundos: “La calle es la conexión entre todas estas tendencias artísticas, es algo súper crudo. Buscamos predicar la igualdad, la libertad, el respeto al individuo”.

El colectivo ha creado una cuenta de Instagram en la que los artistas pueden escribir para, eventualmente, unirse a las jornadas de empapelado. “La última pegada grande que tuvimos fue en la avenida del Bombero. Nos escribimos por Instagram, quedamos en un lugar y hora determinados, mayormente entre las 18:00 y 20:00 más o menos, aunque a veces nos chiflamos y pegamos más temprano. Lo coordinamos de esta forma, nos avisamos entre todos. Queda algo súper interesante y bonito”, declara Chang.

Ciudades como Cuenca o Quito disponen espacios para el arte urbano y hasta se han organizado festivales que incentivan este movimiento cultural, como el reciente Festival Culturas Urbanas celebrado en 2020, organizado por la Alianza Francesa.

Una bitácora pictórica laboral abre en el MAAC Leer más

La expresión del arte en los espacios públicos representa no solo un significativo avance cultural e identitario, sino la apropiación y cohesión de los ciudadanos respecto al territorio que habitan, piensan los protagonistas de esta iniciativa en el Puerto Principal. Proteger a los artistas y sus obras deviene en una sociedad más comprometida con el progreso, piensan.

La gente está encerrada en cuatro paredes en su cabeza, estamos estigmatizados. Este tipo de arte es una ventana que se abre para salir de la rutina. Es un despertar visual. Carolina Chang

artista

Estas actividades dan personalidad a las paredes, a las calles y además forma comunidades. Es importantísimo la tendencia porque da vida y fomenta la cultura. Iván Casanova

artista

El World Press Photo exhibe sus mejores imágenes en Guayaquil Leer más

Sobre si este tipo de arte, por estar colocado en el espacio público, es sancionado en la ciudad, EXPRESO lo consultó al Cabildo, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Para la ciudadanía, más allá de si lo es o no este tipo de muralismo debería incluso extenderse mucho más. “En París, en sí en las calles de Europa y Nueva York, es común ver todo este tipo de arte. Es asombroso, hay chispa y una paleta completa de color en cada papel pegado. Me parece espectacular. Además, que teniendo tanto espacio gris en nuestras vías, lo mejor que nos puede pasar es ver collages que nos estimulan y nos invitan a mirar al frente...”, asegura Noelia Sandoval, habitante de La Garzota.