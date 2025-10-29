Registro Civil entrega pasaportes sin turno hasta el 28 de noviembre: cómo obtenerlo

La ciudadanía podrá acudir sin cita a 27 agencias del Registro Civil para obtener su pasaporte en horario habitual

La jornada para sacar pasaportes sin turno en el país estará activa en 27 agencias habilitadas distribuidas en 23 provincias del país

El Registro Civil del Ecuador anunció que, por disposición del presidente Daniel Noboa, se emitirá pasaportes sin necesidad de turno hasta el 28 de noviembre, en 27 agencias distribuidas en 23 provincias del país. La atención será en el horario habitual, de 08:00 a 17:00.

La decisión se tomó tras el éxito de la jornada “Tu Pasaporte Fácil y a Tiempo”, realizada en septiembre, donde más de 31 mil ciudadanos fueron atendidos en cinco días. El objetivo de esta medida es agilizar el servicio, combatir a los tramitadores ilegales y facilitar el acceso al documento de viaje para miles de ecuatorianos.

Para acceder al servicio, los usuarios deben presentar la cédula de identidad vigente, el comprobante de pago y, si es el caso, el pasaporte anterior. En caso de pérdida o robo, se debe adjuntar el formulario de documentos extraviados. Para pasaportes de menores de edad, se requiere la presencia de ambos padres o el respectivo poder notariado o consular.

En el caso de que los padres residan en Ecuador y uno de ellos no puede asistir, deberá presentar un poder notariado. En tanto que, si uno de los padres reside en el exterior, deberá presentar un poder consular. El documento debe incluir nombres completos y número de cédula del menor de edad, detalla la entidad.

Según el comunicado emitido por el Registro Civil, en caso de renovación, y siempre que este se encuentre vigente, se presentará también el pasaporte anterior; y, por pérdida o robo, el Formulario de Documentos Extraviados del Consejo de la Judicatura.

Los costos del trámite son de $90 para adultos y menores, $45 para personas de la tercera edad, y gratuito para quienes tengan una discapacidad igual o mayor al 30%. En Quito, Guayaquil y Cuenca, el pasaporte se entrega el mismo día; en el resto de agencias, en un plazo de hasta ocho días laborables.

Requisitos para obtener el pasaporte



Cédula de identidad vigente

Comprobante de pago

Pasaporte anterior (si aplica)

Formulario de documentos extraviados (en caso de pérdida o robo)

Para menores: presencia de ambos padres o poder notariado/consular

Costos



Adultos y menores: $90

Tercera edad: $45

Personas con discapacidad (≥30%): sin costo

Entrega del pasaporte



Mismo día: Quito (Matriz), Guayaquil (Gobierno Zonal) y Cuenca (San Blas)

Hasta 8 días laborables: resto de agencias

Quienes ya tengan turno después del 24 de octubre, pueden adelantar su trámite dentro de este período.

Según datos emitidos por el Registro Civil, de enero al 25 de octubre de este año, la entidad ha

emitido 487.385 pasaportes.

