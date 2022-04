La mesa de seguridad número 2 del COE cantonal de Playas diseñó ya las estrategias de seguridad, por el feriado del 1 de Mayo, que comienza hoy y termina el lunes próximo.

Esta vez el plan apunta a evitar que la delincuencia afecte la visita de los turistas y ponga en tensión a las familias locales, que vienen ya denunciando un aumento de robos y violencia en el balneario. Aunque no habrá más agentes de policías, puesto que la Alcaldía no solicitó la presencia de más uniformados, según precisó el mayor de la Policía, Andrés Velasco; se pondrá especial atención en los parqueaderos, vías de ingreso y puntos turísticos del cantón.

También se controlará el ingreso de buses que llegan desde Guayaquil, donde lamentablemente en las últimas semanas “se han filtrado delincuentes que luego cometen actos ilícitos en la ciudad”, según comentó el director de Turismo, Pelipho Franco.

Moradores de la vía a Data, de Villamil, en el kilómetro 5, pidieron que las autoridades ejerzan más control en tres hoteles que están prácticamente en la playa, donde se estarían cometiendo excesos. “No hay robos, pero se ven actos reñidos contra las buenas costumbres y eso afecta a la convivencia”, coincidieron.

General Villamil, al acecho de los delincuentes

Para Jonathan Escandón, habitante de la ciudadela Bellavista, el balneario no tiene la paz que tenía hasta hace seis meses. Asegura que los residentes se encierran y evitan salir, ya no van a los parques ni al malecón. Advierten que el hecho de que este último sitio esté oscuro ha frenado las ganas de convivir. "Playas no está como antes, cuidado con eso. Podemos perder, perder no solo clientes sino las ganas de recorrer nuestro balneario y de vivir en él", sentenció.