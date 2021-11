Guayacos es una sección en la que contamos historias de los habitantes de Guayaquil, vidas que alimentan y hacen más rica esta ciudad. Relatos que ayudan a conocer mejor la madera de la que están hechos.

Lo que la mueve e impulsa a seguir con su trabajo se resume en una sola palabra: ayudar. No específicamente de la manera en que contextualizamos el término ‘ayuda’, pero sin duda su objetivo se cumple.

Paola Auquilla es cuencana de nacimiento, pero vive en Guayaquil desde hace algún tiempo. Tiene 21 años y estudia Negocios Internacionales; sin embargo, le apasiona todo lo relacionado a la creación de contenidos y al marketing digital. Adora viajar, conocer muevas culturas y disfrutar de la gastronomía tradicional y nativa de los destinos que visita dentro y fuera del país, de allí su pasión por su proyecto 'FoodBook', donde realiza reseñas de restaurantes y huecas de todas partes del mundo.

Su punto de partida fue los negocios de sus padres. Una tienda de cosméticos manejada por su madre y un negocio de artesanías en cuero del cual su progenitor es el propietario, en los cuales ella es la Community Manager.

Ha tenido la oportunidad de viajar en varias ocasiones y comenta que no pierde el 'chance' de decirle a alguien “llévame a conocer una huequita”, por eso además de ayudar a que un negocio local sea conocido, también le brinda a su audiencia la posibilidad de que encuentren un lugar ideal para visitar cuando están en otras ciudades del país.

A pesar de que la carrera que sigue -Negocios Internacionales- y la producción de contenidos o el marketing digital no son ramas muy afines, Paola comenta que esta inusual mezcla le fascina porque al ser una joven extrovertida le resulta muy sencillo dar el paso de socializar con otras personas o poner en práctica sus habilidades en negociación.

Ya no solo realiza videos por mera satisfacción sino que algunos negocios y emprendimientos le solicitan que acuda a su local y les realice una reseña. En este punto resalta que es muy cautelosa al momento de hacer un trabajo, pues considera que su crítica no debe verse influenciada por esa contratación y por dicha razón siempre decide con que marca o restaurante trabajar.

Siento que tengo ese compromiso con mis seguidores, recomendar algo que a mí me gustó. Entonces, siempre le digo: OK, pero yo voy primero y si me gusta, trabajamos juntos, pero si es que no me gusta, yo te pago por la comida y ya, pero no, no acepto trabajar con todos.

