Shriley Rivera: “Por la pandemia finalmente estamos valorando y descubriendo al país”

La llegada del coronavirus ha cambiado todo: la forma de vivir, estudiar, trabajar y hasta de hacer turismo. Ahora, como publicó días atrás EXPRESO, el turista viaja por menos días y busca destinos de excursión cercanos. La tendencia está creciendo. La duda está en si se mantendrá.

Un estudio elaborado por el Ministerio de Turismo y catorce universidades (públicas y privadas) del país confirma que, en estos tiempos, los ecuatorianos optan por recorrer aquellos sitios que antes, al menos para muchos, eran desconocidos. Lagos, cascadas, playas, desiertos, constan en la lista de los rincones favoritos para visitar. EXPRESO dialoga con Rivera, quien está vinculada a este sector desde hace 17 años, sobre las razones que juegan a favor para que el turismo local se desarrolle. Habla de los cambios en la logística, los beneficios que esto genera y los incentivos que necesitan, de las autoridades, para que una vez pasada la pandemia, las ganas por recorrer primero el Ecuador sean las mismas.

En el país, los tours han cambiado. Los paseos, sobre todo excursiones cortas que se promocionan, son a localidades cercanas, y la respuesta por parte de los visitantes es positiva. Si ha dado resultados, ¿por qué recién se está apostando por esta tendencia?

Sí se estaba dando, pero por la pandemia evidentemente el tema se fortaleció. La llegada del coronavirus, que nos ha obligado a sobrevivir, ha hecho que, por la necesidad de estar en lugares, sobre todo abiertos, se aproveche más el turismo rural y de aventura, que lo están aprovechando sobre todo los jóvenes, que son los que pueden aguantar el ritmo de viajar por horas, disfrutar y conocer el sitio, y volver. Sin embargo, la promoción y viajes hacia estos espacios estaban ahí... La economía también ha jugado a favor de conocer lo nuestro. Con más presupuesto, se viajaba entonces al exterior. Ahora, son esas ganas de relajarse que, desde hace algunos años la tenemos incorporada en nuestro chip, las que han permitido que la tendencia crezca.

Mantener esta forma de hacer turismo depende de nosotros. De promocionar lo nuestro, incluso a través de concursos que hace la empresa privada. Si hemos dado este paso, hay que luchar por él, conservarlo.

La pandemia, por decirlo de algún modo, ha permitido que los ecuatorianos conozcan su territorio...

Así es, sin embargo, debo reconocer algo, que la pandemia, por esa necesidad de dinamizar la economía del país, hizo que las autoridades se preocupen por el turismo interno, que es precisamente lo que antes no pasaba, al menos no con todas las autoridades del país. El turismo local estaba olvidado y nosotros, los actores turísticos, encontrábamos una serie de trabas burocráticas que evitaban desde legalizar los vehículos, operarlos, sacar permisos o acceder a ciertos destinos o rutas.

¿Y eso ya quedó en el pasado? ¿Las trabas han desaparecido?

No del todo. Hay municipios que no apoyan, que no se dan cuenta aún donde está la mina de oro. En Pedro Carbo (Guayas), por citar solo un caso, hay unas cascadas maravillosas, pero no hay cómo acceder a ellas. Y eso hay que resolverlo, puesto que en esta búsqueda de encontrar lugares abiertos, se están descubriendo otros sitios, que evidentemente hay que aprovecharlos. La pandemia nos está dando la oportunidad de conocer y valorar de verdad y finalmente al país. La pandemia ha sido esa ventana para conocer lo que no sabíamos que existía. Hay muchos lugares aún.

Pero, ¿le está dando la oportunidad solo a los jóvenes?

No, porque las opciones para viajar hoy se enfocan en todos los grupos: familias, adultos mayores. Solo en Guayas, por ejemplo, hay 14 haciendas que se pueden visitar por un día o dos, y en las que se puede visitar viveros y aprender a elaborar desde chocolate, queso, productos hechos de maíz o platos típicos de la localidad. La experiencia es maravillosa y en todos los espacios, además, hay áreas de entretenimiento, que permiten nadar, hacer caminatas, cabalgatas...

Ahora nos toca usar la magia y la creatividad para levantarnos. Surgen nuevos paseos, se explotan nuevos nichos, las familias apoyan, los emprendedores surgen. Y la naturaleza nos abre la puerta.

En su oficina, ubicada en la ciudadela la Garzota, Rivera guarda una colección de autos que hacen alusión a su profesión. JUAN FAUSTOS SANDOVAL

Que se hagan ahora este tipo de viajes o excursiones, ¿ha cambiado la logística de las operadoras de turismo?

Por supuesto que lo ha hecho. En nuestro campo, que es el transporte, los costos han bajado en un 30 % y lo mismo ha pasado con los hoteles, hostales, guías, paquetes... Todos hemos optado por ello para lograr que la gente se motive y entonces el sector se mueva.

Y esos cambios, que incluyen el hecho de armar tours de viajes más cortos, distintos a los de antes, ¿son un reto para los integrantes del sector? ¿Están capacitados para desarrollar este tipo de turismo?

Lo están y lo estamos. En los días más duros de la pandemia, al ver lo que se venía, empezamos a capacitarnos y a prepararnos, vía Zoom, para esta nueva normalidad. La Prefectura del Guayas también en este tiempo, se ha enfocado en fortalecer el turismo interno. De la pandemia tenemos que sacar las cosas buenas y en eso entra el hecho de que esta entidad se ha preocupado por este tema. Desde allí y con el apoyo de la academia el gremio se capacitó, delineó los sitios a promocionar y la forma de hacerlo. Estamos listos para continuar y hacerlo de forma conjunta, que es otra de las cosas positivas de la pandemia.

Hace falta aún que el Ministerio de Turismo se ponga la camisa para trabajar coordinadamente con los municipios. Solo así habrá oportunidades y podremos seguir en la lucha.

¿Se refiere a la unión entre los integrantes del sector turístico?

Así es. Esta crisis nos ha enseñado a ser solidarios y a dejar de lado la rivalidad que pueda haber. Hoy, entre todas las empresas, se trabaja por un bien común. El celo profesional lo hemos dejado de lado y eso es gratificante, puesto que quien sale ganando es el Ecuador, su identidad.

Rivera hace un llamado a que las autoridades de los cantones y provincias de todo el país se enfoquen en fortalecer el turismo interno. JUAN FAUSTOS SANDOVAL

¿Qué acciones serán necesarias para el renacimiento del turismo ecuatoriano una vez que termine la pandemia?

Las mismas de ahora. La unión será vital y el apoyo por parte de los gobernantes será esencial. Si se acaba la pandemia y con ello las ganas de apoyar lo nuestro, el esfuerzo no habrá servido de nada. Finalmente estamos viendo lo privilegiado que es nuestro territorio al no necesitar de aviones para movilizarnos de una región a otra o cambiar de escenarios porque todo, en su mayoría, lo tenemos cerca.

¿Qué acciones se deberán aplicar o mantener en Guayaquil?

Hay una que me parece súper importante, que es la de permitir que las mesas y sillas de los negocios estén sobre las veredas. Es difícil ver que algo que en sitios como París dieron resultado hace años, recién se hayan puesto en práctica aquí. Pero nunca es tarde, lo importante es que la iniciativa se mantenga y se extienda. Acciones como estas son las que permitirán que el turista o el ciudadano salga a las calles y se quede en ellas. Y lo haga para recorrer, ver la ciudad y conocerla.

La informalidad sigue creciendo, pero es también por la falta de apoyo por parte de las autoridades. Ahora, podría decir, que pese a la pandemia existen las ganas de legalizar, facilitar procesos y promocionar al país. Cuando nosotros pedimos control, nos controlan a nosotros y eso no es lo que buscamos, sino que se controle y legalice al resto para que seamos más los que trabajamos por el mismo fin

¿Hay sitios no aprovechados o valorados?

Más que eso, hay obstáculos para hacerlos. No tener parqueaderos públicos en pleno centro, por ejemplo, ahuyenta todavía al visitante. La seguridad es lo que más les preocupa. Si tengo donde dejar entonces mi auto, tengo sitios al aire libre para entretenerme, si hay vida en la vía pública, puedo recorrer la ciudad, gastar en ella y, por lo tanto, mover su economía, levantarla.