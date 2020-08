La entrega del malecón de Playas genera debate

Luego de que EXPRESO publicara la nota acerca de que el alcalde de Playas, Dani Mite, no aceptó -el pasado lunes- la entrega provisional de una de las obras más esperadas, como es la construcción del nuevo malecón, porque, a juicio de la autoridad, la obra no estaba construida en su totalidad; el Colegio de Arquitectos de Playas se pronunció.

El gremio apoyó la postura de Mite, al alegar que la obra que fue entregada por la prefecta del Guayas, Susana González, quien detalló a este Diario que no está inconclusa y que falta por construir apenas un 0,20 % del proyecto; no cuenta aún con las conexiones eléctricas necesarias para que sea habilitado.

La Prefectura. Para González, lo que falta por construir responde a un formalismo permitido por la ley de contratación en los actos de entrega provisional que preceden a la definitiva, que se hará en 6 meses. “Aceleramos una obra que debió construirse en 300 días y ha demorado 900 días”, defiende.

“Los locales destinados a los servidores turísticos no tienen aún el servicio de energía eléctrica y no lo tendrán mientras las memorias técnicas de energía no hayan sido aprobadas por la Corporación Nacional de Energía Eléctrica”, detalló Gavino de la A, presidente del gremio.

El lunes, luego de que Mite no se presentara al acto de entrega, la prefecta aclaró que si finalmente la Alcaldía no recibe la obra de forma provisional, tomará la decisión de entregarle la administración que le corresponde al Municipio de Playas a la empresa pública provincial de Construguayas.

Sin embargo, esa decisión tampoco la acepta Gavino. “Algo tan importante como esto se lo debe decidir solo en una Sesión de Concejo y luego de que el Cabildo corrobore que no quiere hacerse cargo de su administración”, advierte.

Al respecto los dueños de los comedores dicen ser las más afectados y confundidos. Aseguran no saber a quién acudir para que les entregan ya los comedores.

Estamos cansados de las entregas provisionales y de todas estas confusiones que no resuelven nuestros problemas. Lo único que queremos es trabajar y que el malecón esté bien hecho. No queremos que después nos digan que no hay luz o tener que lidiar con el agua estancada de las lluvias, como pasó ya en el anterior malecón y otras obras del cantón", argumentó Azucena Lucín , quien atiende en una cabaña de la playa a la espera de que le entreguen su nuevo local.