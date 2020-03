La jornada de traslados escolares de una institución fiscal a otra, que inició el pasado lunes 2 de marzo en las 24 instituciones educativas sedes de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), continuaron este sábado 7 de marzo. También atenderán este domingo y toda la semana siguiente, de 07:00 a 22:00. La atención culminará el 15 de marzo.

Este es el primer año que el Ministerio de Educación extiende la atención de este proceso los fines de semana. “Hay padres que por el trabajo no tienen tiempo para acercarse a hacer el traslado. Atendemos sábado y domingo para que lo puedan hacer. Lo hacemos también porque hay una alta demanda de traslados”, indicó a EXPRESO Nelson Loor, director distrital de Educación Número 3.

“Vienen a cambiar de colegio fiscal a otro colegio fiscal, a sus hijos, los padres que se cambiaron de casa o de ciudad y que necesitan que la escuela de sus hijos esté cerca de casa. Deben venir con la copia de cédula del representante y la planilla de energía; un correo electrónico y un teléfono celular”, explicó.

En el colegio Ati Pillahuaso, una de las sedes principales del Distrito 3, hoy a las 10:00, ya se habían acercado alrededor de 700 padres de familia. Hasta esa hora, 250 ya habían sido atendidos.

A ese punto decenas de personas prefirieron llegar desde las 02:00 e incluso las 22:00 del viernes reciente, a hacer filas en las afueras de ese colegio. Llevaron sábanas y colchonetas para dormir y ser los primeros en la fila.

Uno de ellos fue Carlos Campana, quien llegó con su esposa hoy a la 05:00 para tener ventaja en la columna. “Queremos que nuestro hijo vaya a un mejor colegio, por eso necesitamos el traslado”, contó.

A la realización de este proceso llegan los padres que quieren cambiar de escuela o colegio a sus hijos, de una institución fiscal a otra fiscal, que les quede más cercana a su domicilio; para que todos los hijos estén en el mismo colegio o porque quieren que sus niños se gradúen en un colegio emblemático de Guayaquil, como el Vicente Rocafuerte y el Colegio Guayaquil. Estos dos son los más solicitados.

La autoridad mencionó que muchos traslados sí son asignadas y otros no, por la falta de cupos en las instituciones. Aclaró además que los representantes no deben madrugar, porque no necesariamente los que primeros lleguen obtendrán los cupos para el traslado.

Por otro lado en la Unidad Educativa Ileana Espinel, en el norte de Guayaquil, continúan los reclamos y la preocupación por falta de cupos en los colegios técnicos como el Simón Bolívar, como lo explicó en una publicación anterior EXPRESO.

Padres se quejan de no poder cambiar a sus hijos en colegios técnicos. Freddy Rodriguez/ EXPRESO

“Vinimos toda la semana con mi esposa para que nos den un cupo, pero todos los días nos han dicho que no hay sistema, que venga al día siguiente para ver si es que tengo suerte y se abre el sistema”, se queja con indignación Olguín Méndez, padre de familia.

Su hijo va a primero de bachillerato y el test psicológico del colegio lo diseccionó a una carrera técnica, como la que el chico quiere, pero hasta ahora no la obtiene.

A su queja se suman más de 100 padres por la misma causa. “Nos dicen que no hay sistema, ni siquiera que no hay cupos o que se acabaron. Nos hacen madrugar y venir todos los días por gusto”, expresó Karina Cárdenas.

El problema viene desde el pasado 2 de marzo.

Una funcionaria de Educación, quien coordina la atención en esa institución, detalló a este Diario que a partir del 1 de abril se asignarán los traslados por especialización técnica.

Quienes no deben acercarse hoy y mañana a las sedes educativas, según adelantaron las autoridades serán:

- Las personas que se van a inscribir por primera vez al sistema fiscal. Este grupo lo podrá hacer a partir del 18 de marzo.

- Las personas que quieren hacer el traslado de un colegio fiscal a otro fiscal que está en el mismo circuito. (El sistema no lo permite si está en el mismo circuito).