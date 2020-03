El bachillerato técnico está saturado para los traslados

El rostro de Carmen Viteri reflejaba tristeza y preocupación, luego de abandonar la sede educativa donde acudió, desde tempranas horas de este lunes 2 de marzo, para solicitar el traslado de colegio para su hijo. El joven quiere iniciar el primer año de bachillerato en un plantel técnico; sin embargo, la solicitud no recibió respuesta favorable debido a que no hay cupos suficientes en este campo.

Al igual que ella, otros padres de familia presentaron el mismo problema en el primer día del proceso de traslado escolar entre instituciones del sistema educativo fiscal del régimen Costa, para el período lectivo 2020-2021.

Mi hijo quiere estudiar un bachillerato técnico, pero me dicen que no hay disponibilidad de cupos. Ahora debo esperar hasta el 1 de abril para conocer una respuesta.



Wendy Gavilanes,

madre de familia



En la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), la jornada se desarrolla en 21 sedes que atenderán de domingo a domingo, de 07:00 a 20:00.

Una de ellas es la Unidad Educativa Ileana Espinel, en el norte de Guayaquil. Allí acudió Carlos León, quien tiene un hijo que estudia en el Teodoro Alvarado Olea y fue promovido a primero de bachillerato, pero quiere seguir Mecánica Industrial, especialidad que solo ofrecen los planteles técnicos.

“Solicité el traslado y me indicaron que por el momento no hay cupos. Me citaron para el próximo sábado para ver si existe disponibilidad. Si un estudiante de un colegio técnico se llegara a retirar o si alguien que fue asignado a uno de estos planteles no aceptara la plaza, entonces me la podrían dar a mí”, mencionó.

Estamos atendiendo con normalidad en las sedes. Los traslados escolares se dan dentro de los 3.5 kilómetros del circuito educativo al cual pertenece el estudiante.



Eduardo Véliz

director de Apoyo, Seguimiento y Regulación



En la Zona 8 hay 90 planteles que ofrecen bachillerato técnico, pero no son suficientes para la demanda de estudiantes que, al culminar el décimo básico, desean seguir una especialidad que le permita insertarse en el mercado laboral.

Electricidad y Electrónica, Informática, Gestión Administrativa y Contable, Explotaciones Agropecuarias, Mecánica Industrial y Eléctrica, Refrigeración, Mecatrónica, son algunas especialidades que se ofrecen en estos establecimientos.

Sonnia Cruz, una madre de familia, comentó que antes de terminar el décimo año en el colegio Aurora Estada, a su hijo le hicieron un test para que elija el bachillerato que desea seguir: en ciencias o técnico. “Mi hijo escogió la segunda opción, ya que le gusta la electricidad. Por eso vine a realizar el traslado, porque el colegio no cuenta con esta rama, pero fue en vano el trámite porque me indicaron que los cupos están saturados”, anotó.

Algunos padres se presentaron con mascarillas a realizar el trámite. Ellos esperaron sus turnos en las aulas que están acondicionadas. Freddy Rodriguez / Expreso

Lo dicho por esta madre de familia lo corrobora Eduardo Véliz, director de Apoyo, Seguimiento y Regulación (ASRE), quien ayer recorrió algunas sedes educativas para constatar que el proceso de traslado se desarrolle sin contratiempos.

Hice el traslado de dos hijos sin ningún problema. Estoy contenta porque ahora los hermanos podrán estudiar juntos en la mismo colegio cercano a mi domicilio.



Gisella Santana

madre de familia



El funcionario reconoció que el cupo es limitado en los colegios técnicos. “Bajo esta lógica se hace una asignación de preferencia a los chicos que vienen cursando dentro de la misma institución en años anteriores. Los cupos existentes son difíciles entregarlos a quienes pertenecen a otra institución o en otro sostenimiento (fiscomisional o particular)”, explicó.

No obstante, indicó que se les está tomando los datos a los aspirantes para que en caso de liberarse cupos o crearse nuevos espacios se les pueda asignar el colegio donde haya disponibilidad.

Hace cuatro años, el Ministerio de Educación anunció la creación de nuevos planteles con bachillerato técnico. Hasta ahora eso está en proceso.

4.602 PEDIDOS REGISTRADOS

En las primeras horas de ayer se registraron 4.602 solicitudes, de las cuales 1.628 pertenecen a la provincia de Guayas y 603 a Los Ríos. La jornada de traslado se desarrollará hasta el 15 de marzo. Las sedes de atención se pueden consultar en la página web http://juntos.educacion.gob.ec.

RESPUESTAS DE TRASLADOS AL INSTANTE

El padre de familia puede imprimir, en forma inmediata, el certificado de la solicitud realizada. La atención se realiza de acuerdo con el último dígito de cédula del padre. Los lunes: 0 y 1; martes 2 y 9; miércoles 3 y 8; jueves 4 y 7; viernes 5 y 6; mientras que los sábado y domingo, todos.