Traslados escolares: Más de 4.000 cambios se registraron en las primeras horas

Este lunes 2 de marzo inició la atención para la fase de cambios entre unidades educativas del sistema fiscal, a estudiantes matriculados en el régimen Costa 2020-2021.

El primer día de atención se desarrolla con normalidad registrando al momento un total de 4.602 solicitudes atendidas, de las cuales 1.628 pertenecen a la provincia de Guayas y 603 a Los Ríos.

La jornada se desarrollará hasta el 15 de marzo y la atención será de 07:h00 a 20:00, de domingo a domingo, de acuerdo con el último dígito de cédula del padre o representante legal. Los lunes se atenderán los dígitos 0 y 1; martes 2 y 9; miércoles 3 y 8; jueves 4 y 7; viernes 5 y 6; mientras que los sábado y domingo, la atención será para todos.

En la Zona 8, que abarca los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón, la tarea está a cargo de 151 operadores que atienden en 21 sedes.

Los traslados son requerimientos extraordinarios que se ejecutan conforme la disponibilidad de oferta. Las sedes de atención se pueden consultar en la página web http://juntos.educacion.gob.ec.

Eduardo Véliz, director de Apoyo, Seguimiento y Regulación (ASRE), recorrió varias sedes en Guayaquil, para constatar que el proceso se desarrolle sin contratiempos.

En la Unidad Educativa Ileana Espinel, ubicada en el norte de la ciudad, algunos padres mostraron su preocupación porque no pudieron realizar un traslado a un colegio técnico.

“Mi hijo va a primero de bachillerato y quiere estudiar Mecánica, pero en el colegio donde cursa no tiene ese especialidad, por eso vine a pedir el traslado, pero me dicen que no hay plazas en los colegios técnicos y que debo regresar el próximo sábado o el 1 de abril para ver si hay disponibilidad”, dijo Maricela Cruz, quien se mostró preocupada de que su hijo no pueda seguir lo que quiere.

En cambio, Carmen Troncoso, otra madre de familia, dijo estar contenta porque consiguió trasladar a su hijo a un colegio más cercano a su domicilio. “Mi hijo estudiaba en el sur, pero hace dos meses nos cambiamos al norte y por eso quise que él vaya a un colegio cercano. Estoy contenta porque logré el objetivo”, mencionó.

El padre de familia conoce en el mismo momento la respuesta a su pedido y puede imprimir, en forma inmediata, el certificado de la solicitud realizada.