Pacientes: que los fondos de Solca sean para Solca

El pedido es unánime. Los pacientes con enfermedades oncológicas y los directivos de la Sociedad de la Lucha Contra el Cáncer (Solca) exhortan al presidente Guillermo Lasso a que la asignación presupuestaria generada con fondos del impuesto de Solca, le sea entregada en su totalidad a la entidad.

Solca ha empezado el proceso para que el Gobierno le entregue el fondo total y ya no el 50 %, como ha venido pasando desde el 2020, con el fin de que más pacientes puedan tener acceso a los tratamientos. Y es que si bien los hospitales del Ministerio de Salud y del Instituto de Seguridad Social (IESS) dan atención a los enfermos de cáncer, a decir de decenas de estos ni los servicios son completos, ni las máquinas con las que los tratan funcionan o están en óptimas condiciones; y tampoco reciben a tiempo los fármacos, incluso los que están dentro del cuadro básico.

Los pacientes institucionales son sometidos un estudio socioeconómico para confirmar cuánto pueda pagar y qué porcentaje se le exonera.

Jenny Velasco, guayaquileña de 52 años, padece de cáncer de mama desde hace un año y describe como un suplicio haberse tratado en los centros hospitalarios de la red pública. “Era desesperanzador tener que recorrer un espacio en busca de atención y exámenes oportunos que nunca podía hacerme porque los aparatos fallaban o no había especialistas. Todo se me atrasaba, sentía que ya desfallecía. Si hay un hospital especializado para tratar esta patología, que nació para eso, ¿por qué no destinarle los fondos que le corresponden para que la cobertura sea mayor? Que los fondos de Solca sean para Solca”, exige Velasco, quien tras una serie de trámites pasará a atenderse en este hospital, señaló.

Según explica la directora financiera de Solca Guayaquil, Hulda De la Torre, las siete dependencias de la entidad a nivel nacional se han unido para elaborar un estudio que demuestre, de forma más contundente, por qué urge que ese dinero sea devuelto. De la Torre asegura que una vez terminado el informe, se lo enviarán a la Presidencia.

Solca Guayaquil defiende trabajar en las emociones del paciente y sus familias, a fin de aprendan y logren sobrellevar la enfermedad. JUAN FAUSTOS

En el caso de Guayaquil, son alrededor de 28 millones de dólares los que, en promedio, han recibido en los últimos tres años. Y de ellos, entre el año pasado y el 2020, destinaron $ 19 millones para la cobertura de los servicios de los pacientes que no cuentan con ningún tipo de seguro.

“Del 50 % que Solca recibe, nosotros (como matriz) tenemos una participación del 39 %, con lo que exoneramos no solo de las consultas y tratamientos, además de los fármacos, a los pacientes institucionales (los que no tienen seguro), sino también a los que habitan en Santa Elena, Milagro, Durán, Galápagos y Babahoyo, donde prestamos también servicios. Nosotros damos ayuda, invertimos el 70 % de lo que recibimos solo en servicio y queremos seguir haciéndolo... Mientras Solca siga creciendo y la cobertura se vaya expandiendo, hay una esperanza de vida afuera”, piensa.

Verónica Márquez, directora de Servicio al Paciente de la entidad, se une a la petición al hacer hincapié en que urge tener acceso completo al tributo para cumplir con las metas propuestas, entre esas la construcción del hospital oncopediátrico Hope.

Con lo recaudado por el impuesto, Solca Guayaquil exonera el tratamiento de los pacientes sin recursos y, además, consigue prótesis para quienes lo requieren. JUAN FAUSTOS

“Esta año, de lo que recibiremos, destinaremos 4 millones de dólares a los medicamentos que están fuera del cuadro básico y adquiriremos dos unidades móviles que nos permitirán diagnosticar el cáncer en los territorios donde no esté Solca o no haya hospital”, explica Márquez, quien suma a la lista la adquisición de otro PET scan, un equipo que permite obtener imágenes de la función celular para evidenciar las diferencias entre el tejido sano y el enfermo, y cuya máquina la tiene solo Solca en el país.

Servicio. Entre el año pasado y este, Solca Guayaquil, que trabaja de forma independiente al resto de sedes (todas lo hacen así), ha ampliado el área de trasplante de médula ósea y la unidad pediátrica. La meta es construir una torre de consulta externa, para ampliar la cobertura.

El impuesto ha prmitido exonerar las campañas preventivas en Solca Guayaquil y territorios externos que carecen del servicio. JUAN FAUSTOS

Guadalupe Cáceres, quien habita en La Saiba, en el sur de la ciudad, alza su voz esperando que el presidente Guillermo Lasso la escuche. “Por no tener el PET scan en un hospital público de la ciudad, me quisieron mandar a Quito, donde sé que hubo uno pero se dañó. Así perdí tiempo y mi cáncer avanzó. Que no den los recursos al único ente que es capaz de administrar bien el dinero, implica atentar con nuestra salud. Presidente, arregle esto. No repita los errores de nuestros antecesores. Nuestra salud está en juego”, advierte.

Para Frank Alarcón, delegado de la Costa de la fundación Pacientes con Leucemia Mieloide, las instituciones de la red pública han tenido el suficiente tiempo para demostrar que pueden administrar correctamente el dinero público, pero como no lo han hecho “entonces los fondos deben volver a su origen”. “Los casos de corrupción que los han caracterizado, a la par del sistema y esquema obsoleto con el que se manejan, son más que suficientes para devolver el dinero a Solca. Total, ante la falta de atención en el IESS y el MSP, estos terminan redireccionando a los pacientes a Solca. La diferencia está en que ese tramite demora, y lo que menos necesitamos es perder tiempo. Que los recursos, por lo tanto, sean para quien no los utiliza mal”, sentencia.