Cáncer en Guayaquil: "No subieron los casos, los pacientes no se atendieron"

El coronavirus hizo que el 2020 sea un año difícil. El temor de ir a un hospital hizo que muchos no sigan con sus tratamientos. ¿Pasó lo mismo con los pacientes oncológicos?

En Solca notamos una caída de los pacientes que asistían a la atención médica, pero fue porque los pacientes también estaban confinados y no querían ir a un hospital. En la consulta externa la demanda bajó un 30 % de lo que normalmente atendemos.

- ¿Cuál fue el porcentaje de pacientes que se vieron afectados por esta situación? ¿Aumentó la mortalidad?

- El temor impulsó a las personas a no ir a un hospital. Por ejemplo, un paciente diagnosticado en marzo con un cáncer de estómago, y que tenía que operarse en abril, no vino hasta tres meses después. Lo que pasó es que su estadio de cáncer cambió (extensión del cáncer). Los que estaban en uno, pasaron a grado dos o tres. No le puedo cuantificar. Lo que puedo decir es que en Solca normalmente hay nuevos pacientes, anualmente entre 5.500 y 6.000 nuevos cánceres. Póngale que un 10 % o 15 % o 20 % de esos pacientes renunciaron a la atención hospitalaria; entonces sí, algunos fallecieron.

El contexto En enero pasado, Solca en Guayaquil tuvo que reprogramar la atención, por tener un número importante de personal sanitario y pacientes contagiados con Covid. Hoy, que se recuerda el Día Mundial contra el Cáncer, ¿cuál es la situación de Solca y de qué manera los ha afectado el virus? Su director responde a EXPRESO.

- Pero ustedes sí debieron tomar medidas, porque tuvieron personal y pacientes contagiados con coronavirus.

- Tenemos 24 consultas externas en diferentes especialidades, unas 600 personas entre pacientes y acompañantes que asistían a diario. A fines de diciembre, tuvimos un alarmante aumento de casos de COVID en pacientes y en el personal. Entonces el aforo tuvo que ser de un 50 %. Lo que no cambió fue el número de operaciones que se hacen cada día, que son unas 30. En enero se priorizó a los pacientes que venían por primera vez.

- ¿Cuántos médicos se contagiaron con coronavirus y cuántos lo están ahora?

- En Solca somos 1.300 trabajadores, de los cuales 700 se contagiaron. Somos 600 los que no nos hemos contagiado. En la actualidad, toda la nómina del personal de salud está laborando al cien por ciento.

- Haciendo una comparación entre el año 2019 y 2020, ¿hubo un repunte de pacientes oncológicos ?

- Son los mismos números. No superamos la cifra del 2019. Cada año sube un 10 %, pero este año no superamos esa cifra. Quizás porque nunca vinieron a Solca, por la epidemia.

Si se interrumpen los chequeos, es posible que los pacientes no lleguen en estadio inicial, sino avanzado.

- ¿Cómo animar a un diagnóstico temprano en tiempos de coronavirus?

- Lo que tienen que saber es que Solca no es un hospital COVID y que tomamos todas las medidas de bioseguridad y estamos atendiendo. Los pacientes deben asistir a los debidos tratamientos de radioterapia o de quimioterapia, en el tiempo que se requiere. Muchas veces son tratamientos integrales, es decir que se opera y luego debe haber una quimioterapia. Entonces, hospitales como Solca estamos ofreciendo una atención al cien por ciento. Sin atención el cáncer sigue creciendo y no se puede diferir la atención por mucho tiempo.

- ¿El personal médico de Solca ha recibido ya las primeras dosis de la vacuna contra la COVID-19?

- Sí, hemos recibido 100 vacunas. Primero se va a vacunar a quienes no se han infectado con el coronavirus.

- ¿Qué escenario hay para los pacientes, si no se cuenta con las suficientes vacunas para inmunizarlos?

- Es el mismo reto que para el resto de la población. El paciente de cáncer es más vulnerable. Si a eso se agrega el coronavirus, aumenta la posibilidad de mortalidad de manera importante.

- ¿Qué necesita Solca del Ministerio de Salud para fortalecer la seguridad de los pacientes oncológicos en este momento?

- Nos están atendiendo. Lo único que necesitamos es que nos sigan incluyendo dentro del plan complementario de salud y que nos den las vacunas.

El cáncer sigue siendo la tercera causa de muerte, después de las enfermedades cardiovasculares y la diabetes en el país.



- ¿El Estado mantiene todavía una deuda con Solca? ¿Cómo va ese proceso? El año pasado se habló de acuerdos de pago...

- En la parte financiera no soy el vocero.

- En forma general en el país hay escasez de algunos medicamentos. ¿En este tema cómo está Solca?

- Es verdad que de forma general hay más demanda de anestesias. Pese a esto, en Solca estamos abastecidos.