Pablo Pita: "No puede haber aeropuerto sin infraestructura que acompañe"

El Municipio de Guayaquil persiste en su empeño de construir un nuevo aeropuerto en Daular, a pesar de los daños, entre ellos ambientales, que este proyecto acarreará. Esta insistencia contradice las advertencias de urbanistas, quienes han señalado a EXPRESO, una y otra vez, que Daular no es el lugar adecuado para una terminal aérea.

Expertos proponen, en cambio, alternativas que prioricen la conectividad entre provincias, favorezcan una planificación más estratégica y descongestione la vía a la costa. Pablo Pita, gerente de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, habla con este Diario sobre los proyectos que se planifican en esa arteria, a la que califican como el “único espacio donde Guayaquil puede crecer”.

(Te puede interesar: Secuestro frustrado en vía a la costa: detalles de la persecución y los implicados)

Siguen defendiendo la construcción del nuevo aeropuerto en Daular. ¿Esto es un aliciente para la extensión de la ciudad hacia el oeste?

El nuevo aeropuerto internacional de Guayaquil responde, primero, a que Guayaquil sea competitivo en la región. Nosotros, si vemos lo que está pasando en nuestro continente, tenemos a Bogotá que ha hecho una ampliación importante de su aeropuerto, a Lima que ha hecho una ampliación de su puerto y aeropuerto (...) Eso hace que las ciudades se vuelvan atractivas, que atraigan a más pasajeros, que conecten a más ciudades, y que muevan más carga y eso representa dinero y al fin y al cabo trabajo para los guayaquileños.

Guayaquil: El deterioro marca a parque Lago Leer más

Planifican una malla vial, ¿eso arreglará los problemas de tránsito en la vía a la costa?

No puede haber un aeropuerto nuevo si no tenemos toda la infraestructura que lo acompañe. Nosotros esperamos que gran parte de la inversión del aeropuerto sea una inversión privada, y para esto queremos crear las condiciones. Además de que el crecimiento de la zona de influencia del nuevo aeropuerto, que es el nuevo polo de desarrollo de Guayaquil, es el único espacio donde Guayaquil puede crecer, lo queremos hacer de forma ordenada y tenemos necesidades que atender. Hoy tenemos un congestionamiento vehicular bastante fuerte y estamos diseñando soluciones para que esto pueda resolverse y que en el futuro no se vuelva un problema nuevamente.

¿Con esto se solucionarán por fin los problemas de tránsito en la vía a la costa?

Para esto estamos diseñando, tenemos ya un estudio que está en proceso, una gran malla vehicular que va a incorporar 143 kilómetros de nuevas vías en un polígono que va desde los primeros kilómetros de la vía a la costa hasta Consuelo, que es alrededor de Chongón.

Estos trabajos de infraestructura que se están construyendo en Chongón, ¿son parte de esta malla vial o no ingresan directamente en ese proyecto?

Sí, son parte de esta gran malla vial (...) que va a permitir que no le pase a esta autopista lo mismo que le pasó a la vía a la costa, que no nos pase lo que está pasando en otras ciudades, que el crecimiento urbano depende de una sola vía.

Indudablemente va a haber un impacto ambiental en la construcción de la autopista y la extensión de la ciudad hacia el oeste, ¿qué harán para evitarlo?

Lo más importante es estudiar y definir cuáles son las alternativas, y luego de estas alternativas, hay que analizar cuál es la que tiene menos impacto. Eso es exactamente lo que hemos hecho en el caso de la autopista al nuevo aeropuerto. En el diseño de la autopista salieron varios posibles trazados. Hicimos un estudio que evaluó tres variables y que eso nos ayudó a tomar la decisión. La variable de biodiversidad de cada una de las alternativas, la variable de captura de tasa de carbono de cada alternativa y el ruido que se generaría en caso de que implementemos estas vías.

El Municipio de Guayaquil inició los trabajos para mejorar estructuras para la movilidad peatonal. Cuatro pasos peatonales están programados para recibir mantenimiento, estos se localizan en puntos estratégicos de la ciudad. ¿Cuáles son?



Revísalo aquí: https://t.co/KmaTHW8jJ9 — Diario Expreso (@Expresoec) January 28, 2025

La pugna entre el Municipio de Guayaquil y el Gobierno central, ¿no va a entorpecer estos proyectos?

El desarrollo del aeropuerto es un proyecto estratégico, no solo de la ciudad, sino de toda la región. Veamos lo que pasó en Quito, que hizo su aeropuerto y luego no tenía una autopista que lo conecte. Nosotros queremos evitar que eso ocurra. Entonces estamos atrás de que saquemos este proyecto de autopista que hoy está en una fase donde vamos a presentar la solicitud al Ministerio de Ambiente y ellos tienen que evaluarlo y en función a eso darnos los permisos pertinentes.

¿Está pensado que se conecte el aeropuerto de Daular con el puerto de Posorja?

Sí, definitivamente. Por ahora nosotros tenemos un trazado de autopista que conecta a la ciudad y recoge el 80% del tráfico que va hacia el aeropuerto y hacia Daular que es donde estará el terreno. Está pensado que a futuro, en una segunda etapa, se construya una vía que conecte al puerto.

¿Cómo se debe ordenar Guayaquil de aquí a 25 años? Leer más

¿Los fondos del fideicomiso para el aeropuerto de Daular fueron utilizados para las obras en Chongón?

Esos fondos son utilizados para el desarrollo de la zona de influencia, tanto las obras viales, obras hídricas, obras en el ámbito social que estamos desarrollando en algunos aspectos de la ciudad.

El año pasado se recibieron algunos bonos, lo aprobaron en sesiones del Concejo, ¿cómo van a negociar esos bonos para poder tener finalmente el dinero líquido que es lo que necesita este proyecto?

Respecto a las finanzas del Municipio, yo no las conozco, yo no las manejo. Sin embargo, la Autoridad Aeroportuaria, con este fondo, tiene la capacidad de invertir en diferentes ámbitos. De hecho, el 70% de nuestro fondo está invertido en bonos CAF a largo plazo con unas tasas atractivas. Luego tenemos un 20% que está invertido en papeles del Estado y la diferencia está invertida en el sector local.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!