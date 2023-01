Los habitantes de la ciudadela Las Orquídeas dicen no poder dormir, caminar, ni comer en paz. Que en todos lados y a toda hora hay mosquitos, advierten; y frente a ello solicitan que los programas de fumigación lleguen al barrio.

Atribuyen la proliferación del insecto al hecho de vivir cerca de la zanja que atraviesa este vecindario y Mucho Lote 1; y que tiene agua empozada además de maleza.

“Todos los años es lo mismo, siempre también en invierno. Por eso es que clamamos por un ducto cajón o una obra que permita que estas aguas malolientes que por aquí circulan no atraigan más a este animal que tanto nos enferma. Ya no sabemos qué hacer y tememos enfermarnos”, denuncia el residente Ronald Carpio.

Residentes como Nelly Carvajal y Gustavo Melo denuncian que en las últimas dos semanas los vectores se han incrementando a tal punto que, pasadas las 18:00, resulta imposible caminar por el lugar si no es con repelente. "Si no te bañas en él, simplemente te comen vivo. Esta es mi queja, pero una queja vieja. Viejísima, diría yo. Hace 10, 15 años que vivimos de la misma manera y nadie, absolutamente nadie, ha hecho algo de verdad. Si esta zanja estaría cubierta o bien tratada, si la maleza no sea casi que de la altura de una casa, nuestra preocupación no sería tan grande como la de ahora. Aquí nadie nos toma en cuenta. Ni el Municipio ni el Ministerio de Salud Pública. Este último, esperará a que Las Orquídeas se llene de dengue para recién venir. Ojalá me equivoque", precisa Carvajal.

Sin embargo, este vecindario no es el único que clama por programas de fumigación. Solo en el norte se suman Samanes, Guayacanes, Los Vergeles, Colinas de la Alborada y El Cóndor; y en el sur, los vecindarios de La Pradera, la Saiba y Los Esteros. En todos, advierten sus habitantes, el escenario se replica.

Ayer, equipo municipal fumigó los hogares de Bastión Popular. Cortesía

"Dicen que el Municipio está fumigando, pero al menos a mi vecindario no ha venido y eso me preocupa. Ya no quiero lidiar con algo más, peor aún con una enfermedad. Ya la hemos pasado mal. Solo quiero que se limpie la maleza, que se la corte, que se haga un verdadero trabajo en los parques. No se trata de que nos den toldos. ¿Acaso yo me pongo el toldo como vestido para ir a la tienda o cocinar? No. Eso no es suficiente", señaló Dorotea Ruíz, habitante de La Saiba.

Este 5 de enero, según un comunicado emitido por el Cabildo, la entidad inició el programa invernal en el bloque 3 de Bastión Popular. "Aquí nos han llevado en peso estos insectos. Nos están llevando en peso en toda la ciudad. No entiendo por qué cada año es lo mismo. Si ya sabemos que el dengue, solo por citar una de las enfermedades que transmite el mosco, es un mal endémico, ¿por qué no hay acciones más radicales en el resto del año? ¿Por qué no las hay también en conjunto, entre el Cabildo y Salud? Ojalá esta temporada invernal no sea de sorpresas", señaló la residente Rosa Ortiz.