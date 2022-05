En un mensaje de apenas un minuto el alcalde de Samborondón, Juan José Yúnez, se dirigió a los habitantes para dar a conocer qué medidas tomará frente a los crímenes que se han reportado en el cantón; pero esas acciones, a decir de la ciudadanía, no son más que parches. Medidas a corto plazo.

Que está indignado de ver cómo la delincuencia le está robando la paz y la tranquilidad a los habitantes, dijo. Que es inconcebible que no lleguen más policías y que no puede ser posible que esa entidad no tenga más herramientas para hacer su trabajo o pedir refuerzos, señaló en el video que envío a este Diario y que hizo público en sus redes.

“A partir de ahora se incrementarán los megaoperativos interinstitucionales, en los que la Policía ayudará a controlar a los vehículos que vengan sin placa al cantón; la Comisión de Tránsito vigilará a los carros que llegan con vidrios polarizados; y los municipales harán cumplir la ordenanza de que no circulen dos personas en moto”, precisó Yúnez; al no detallar sin embargo si ese “ahora” implicaba que la medida se aplique ya desde hoy.

Los operativos calmarán pero una semana y ya. Luego el tormento será igual o peor.

David Luque,

habitante de Entre Ríos

No fue así. Al menos eso fue lo que constató EXPRESO en un recorrido que hizo por el sector, en el que se vio apenas a los metropolitanos caminando sobre una que otra vereda y a un policía circulando en moto por toda la arteria..

Este Diario, solicitó al alcalde una entrevista para tener más detalles sobre los operativos, a fin de saber, por ejemplo, cuánto tiempo permanecerán vigentes; si el control se extenderá al río y de qué manera; pero tal como dijeron el martes, cuando un equipo de esta Redacción solicitó otra entrevista, aseguraron que la estaban gestionando. Que las respuestas pronto llegarían, pero eso nunca pasó.

En la solicitud también se le preguntó sobre lo que exigen los ciudadanos. Sobre si se invertirá en cámaras de videovigilancia de reconocimiento facial, y si al menos una vez por semana, analizarán cuántos robos más se han reportado, a fin de verificar cuáles son los puntos críticos y dónde están las fugas, pero no hubo respuesta.

Sin otros planes, sin otro rumbo, el crimen, el miedo le ganarán la batalla a La Puntilla

Richard Campoverde,

residente del sector El Tornero

Apenas se vio a un motorizado circulando por la arteria, en la tarde. JUAN FAUSTOS SANDOVAL

Frente a ello, la ciudad reclama. “¿Operativos? ¿Qué haremos con ellos, si ni las Fuerzas Armadas han logrado evitar las muertes en el Puerto Principal y el mismo Durán? Los operativos no sirven de nada. Eso no ayuda, por favor, qué les pasa”, cuestionó Johanna Merizalde, habitante de Ciudad Celeste.

En el sector, otros residentes como Belén Andrade, habitante de Entre Ríos, cuestionaron que no se estén tomando acciones que involucren proyectos o cambios en la ordenanza. “Yúnez se está yendo por la solución más fácil, la que no funciona nunca. ¿Ya se reunió con los otros alcaldes? ¿Ya pidió respuestas al presidente Guillermo Lasso? Si en ese escueto video dice que la Policía no tiene herramientas para trabajar, ¿por qué no le reclama? Lo de ahora, lo que ha dicho, no es nada. Que vengan y roben entonces, que acá a nuestra autoridad nada le importa”, sentenció.