Guardias frustran el robo de un carro en un centro comercial de La Puntilla

Con el pecho en el piso y las manos esposadas quedaron los tres hombres que intentaron robar un vehículo de un centro comercial del km. 1,5 de la vía a Samborondón, este domingo 15 de mayo.

El hecho, que se dio a conocer en redes sociales, habría involucrado a los guardias de seguridad del centro, quienes ante la actitud sospechosa de los sujetos, detuvieron el carro en el que se movilizaban e intentaban sustraer del parqueadero del lugar comercial cuando impidieron la entrada y salida de vehículos del sitio.

El personal de guardianía retuvo a los implicados hasta que la Policía Nacional y agentes de tránsito llegaron y aprehendieron a los individuos.

Sebastián Dávalos, residente de una ciudadela de Samborondón, asegura que la salida ante la ola de inseguridad sería tomar precauciones. "Samborondón era considerado un sitio seguro donde se podía salir en todo momento y veíamos, con poca frecuencia, algún delito" comenta.

Por otro lado, Analía Mujica, quien reside en una urbanización de avenida León Febres Cordero, escogió este lugar para ser su nuevo hogar en busca de más seguridad opina que se ve en la necesidad de no salir por temor. "La inseguridad en la que vivimos es terrible, ya no podemos estar tranquilos en ningún lugar. Buscamos que las autoridades tomen acciones. Ya ni en los centros comerciales estamos resguardados, no se puede vivir así" aclara.

Es preocupante lo que sucedió en vía a Samborondón. Ya no es solo Guayaquil, ahora vemos robos y sicariatos en todo el país.

Fabrizio Pareja,

residente de ciudadela de vía a Samborondón



Tras lo ocurrido, los habitantes y visitantes hablaban de lo inseguro que está el Gran Guayaquil. Analía Pereira, por ejemplo, recordó el caso de sicariato cometido en enero pasado en un centro comercial de La Aurora. "Todo fue a plena luz del día y en medio de familias que iban y venían del lugar. Presidente Lasso, ¿qué está esperando? Me dirijo a usted a ver si se digna a hacer algo con este tema. Necesitamos acciones, leyes, mano duro... Usted es muy blando. Mire como todo Guayas, todo el país, está aterrado", se quejó Raquel Lozano, habitante del sector de Entre Ríos.

Apenas hace unos días, EXPRESO publicó sobre como el delito de robo de carros ha crecido en Guayaquil, siendo las ciudadelas la Alborada y Sauces, los puntos más afectados. En la nota además relataba de lo robo ocurrido en Ceibos, donde un vehículo prácticamente quedó desmantelado.