Operativos policiales en la avenida Las Aguas tras denuncias por ola de inseguridad

Un caso de asalto a mano armada en Urdenor, el cual que quedó grabado en video y fue publicado por EXPRESO, hizo que la Policía Nacional redoble los operativos de control en este sector del norte de Guayaquil.

En la filmación, grabada por la cámara a bordo de un vehículo, se observa que el criminal se hace pasar por vendedor ambulante y cuando se percata que el conductor del automotor está usando su teléfono, saca un revólver del bolsillo trasero de su pantalón, apunta al ciudadano y le exige que le entregue el dispositivo.

El hecho ocurrió el martes 10 de junio en la avenida Las Aguas, según el teniente Christian Guerrón, jefe policial del circuito Urdesa, al cual pertenece este territorio, quien aseguró que el ladrón ha sido plenamente identificado, que ya conocen los sectores en los que suele cometer sus fechorías y que están tras su pista.

“En el video de ayer (martes 10) sale con la camiseta alterna (azul) de la selección (de Ecuador) y hoy (11 de junio) fue visto en el sector de Montebello (noroeste) con la camiseta titular (amarilla)”, detalló Guerrón.

Así, con el objetivo de disuadir a los maleantes a cometer atracos en la zona, se realizó una requisa en la intersección de las avenidas Las Aguas y Juan Tanca Marengo, en ambos lados de la vía. En este control se revisó tanto a vehículos particulares, buses de transporte público y sus ocupantes.

“Registramos a las personas, revisamos antecedentes (criminales) y que los vehículos no estén reportados como robados, que son los que los delincuentes utilizan para sus actividades; también que no haya armas de fuego o cortopunzantes”, detalló el oficial.

¿Qué opinan los ciudadanos sobre los operativos de control?

Richard, ciudadano que trabaja realizando labores de entregas de comida a domicilio, aprobó la realización de los operativos, pues el sector es sumamente peligroso y la presencia policial aleja a los delincuentes.

Agentes policiales requisaron a los pasajeros de un bus de transporte urbano en la avenida Juan Tanca Marengo, en el norte de Guayaquil. CARLOS KLÍNGER

“Me han robado dos veces aquí en Urdenor, la última vez un carro me cerró el camino, se bajaron los ladrones y me robaron el dinero y el celular. Por suerte no se me llevaron la moto”, dijo.

Otro ciudadano, que prefirió no identificarse, expresó que los operativos son algo bueno, pero que deberían hacerle a todos por igual, pues la mayoría de vehículo que detienen son motocicletas, mientras que a los vehículos de gama alta rara vez los revisan.

“Los operativos tienen que ser para todos, no solo para los que trabajamos en nuestras motos, sino también para los carros grandes. Unos andan con vidrios polarizados y hasta sin placas, y no los detienen”, reclamó.

