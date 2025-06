Asaltante fue detenido y golpeado por pasajeros en un bus de Guayaquil

Un asaltante recibió una golpiza en el interior de un bus que circulaba por la avenida Juan Tanca Marengo, en el norte de Guayaquil. El hecho fue grabado por usuarios de esa unidad y compartido a través de redes sociales.

(Te puede interesar: Simuló vender caramelos y sorprendió a conductora con arma de fuego en Guayaquil)

En el clip se observa que un ciudadano tenía sometido al delincuente entre los asientos de la unidad. Entre gritos e insultos, el usuario le recriminaba: "me cortaste la mano (...) yo tengo un niño pequeño", mientras le asestaba golpes en la cabeza. Otro ocupante del bus también se acercó para propinarle más golpes.

En el video se evidencia un arma cortopunzante en el piso de la unidad, que supuestamente habría sido utilizada por el asaltante para amedrentar a los usuarios del bus, que transitaba por la avenida Juan Tanca Marengo.

Luego, subieron al bus dos agentes policiales. Uno de ellos tomó por el pelo al asaltante y lo bajó hacia la acera. El ciudadano que lo tenía sometido del bus también descendía de la unidad para seguir golpeando al antisocial y le asestó golpes con el pie, acusándolo de haberle provocado una herida con el arma cortopunzante.

Un conductor falleció tras la caída de grúa en puerto de Guayaquil Leer más

El antisocial quedó detenido por los agentes policiales, entre la indignación de los pasajeros del bus de transporte urbano.

"No tenemos transporte de calidad ni seguridad": la queja ciudadana

La ciudadanía exige mayor control por parte de la Policía ante este tipo de hechos. También que exista un plan articulado de respuesta inmediata ante estos delitos.

"No tenemos un sistema de transporte de calidad, no tenemos seguridad y estamos expuestos a que nos asalten al regresar a nuestras casas en los buses o caminando. Pasamos pidiendo vivir en paz, andar por la calle tranquilos y aún las autoridades no nos dan certezas de que están trabajando para lograr eso", dijo la ciudadana Rocío Villacrés.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!