Simuló vender caramelos y sorprendió a conductora con arma de fuego en Guayaquil

Segundos de nerviosismo vivió la conductora de un vehículo mientras transitaba por la avenida Las Aguas, en el norte de Guayaquil, esta semana. Y es que un sujeto intentó asaltarla mientras esperaba el cambio de la luz roja en la intersección con la avenida Juan Tanca Marengo.

El hecho se registró esta semana y quedó grabado en la cámara del automóvil. En el clip se observa a un sujeto caminar con una funda de caramelos en su mano izquierda. Enseguida se acercó al vehículo para ofrecer su producto a la conductora.

(Te puede interesar: "¿Puedo hacer una oración por usted?": qué hay detrás de esta propuesta en Guayaquil)

El individuo avanzó hacia la puerta izquierda de la conductora y luego volvió hacia la parte frontal del vehículo. Pero en ese momento, guardó sus caramelos y con su mano derecha sacó desde la parte trasera de su pantalón un arma de fuego, amenazando a la mujer y haciendo gestos para pedirle su teléfono.

Enseguida, la conductora se cambió de carril y el sujeto huyó del sitio sin lograr su cometido. Él vestía una gorra de color negro y una camiseta azul de la selección de Ecuador.

Extorsión en Guayaquil: cuando los criminales mandan y las autoridades se ausentan Leer más

Avenida Las Aguas: Ciudadanos reportan intentos de asalto

No es un hecho aislado. Cecilia Torres indicó que a finales de abril sufrió un asalto en esa intersección, mientras iba en el carro con su esposo. La modalidad fue la misma: un sujeto haciéndose pasar por vendedor de caramelos los apuntó con un arma de fuego. Metros atrás los esperaba otro individuo en moto. Ellos sí les entregaron sus pertenencias.

"La zona es muy oscura, en la noche no hay resguardo, y por debajo de los puentes los pillos están esperando para robar. Ahora nos da recelo ir por Las Aguas. Deben enviar policías a que hagan rondas", expresó Torres.

RELACIONADAS Municipio de Guayaquil responde tras video de guardias golpeando a un hombre

Víctor Balladares fue testigo de un robo también en esa intersección, hace un mes. Un carro delante del suyo se detuvo por la luz roja. Mientras esperaban el cambio, se percató de que un hombre con una funda en sus manos caminaba por la acera y de pronto brincó a ese vehículo y les mostró un arma.

"La verdad me asusté bastante, me quedé helado, no sabía qué hacer. Es que tampoco podía moverme, no sabía si pitarle para que no le robe. Vi que el carro delante mío le dio un celular y el hombre corrió y una moto lo esperaba. Fue rápido, fueron menos de 10 segundos, pero muy angustiante", contó el ciudadano.

(Lee también: Segura EP rechaza decisión del SERCOP de anular contratos de seguridad)

Padres de familia de un colegio ubicado en esa intersección piden mayor presencia de agentes policiales en esa zona, y que sea habilitada la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) ubicada en Urbanor 1.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!