Operativo Tornado 24: armas, drogas y detenidos tras 15 allanamientos en Guayaquil

La Policía allanó 15 viviendas en el sur de Guayaquil. Hallaron armas, drogas y detuvieron a 19 personas

Durante el operativo Tornado 24 en Guayaquil, la Policía incautó objetos presuntamente robados. Los detenidos fueron puestos a órdenes de la autoridad judicial.

Durante un operativo policial ejecutado en el sur de Guayaquil, denominado Tornado 24, agentes encontraron varias evidencias vinculadas a delitos y también retuvieron a varias personas sospechosas de actos ilícitos. El procedimiento se llevó a cabo, principalmente, en sectores como la Floresta y el Guasmo.

La acción policial se realizó entre la madrugada y la mañana de este miércoles 24 de septiembre de 2025. Como parte del despliegue de los agentes, 15 inmuebles fueron allanados.

El coronel Francisco Zumárraga, jefe policial de la zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), informó que en las intervenciones se aprehendió a nueve ciudadanos, de los cuales tres tienen antecedentes penales por robo, tenencia de armas y tráfico de sustancias. "Adicionalmente, se logró la detención de 10 personas que se encontraban requeridas por las autoridades", mencionó el coronel.

Evidencias recabadas



Entre las evidencias halladas en los allanamientos figuran armas de fuego, motocicletas, radios, electrodomésticos y objetos cuya procedencia no fue justificada. CORTESÍA

En los domicilios allanados se hallaron seis armas de fuego, sustancias sujetas a fiscalización, ocho motocicletas, municiones, sistemas de radios de comunicación y otros objetos.

Un hecho que llamó la atención fue que, entre los elementos retenidos, además constan aires acondicionados, una lavadora, aros de vehículos, llantas, llaves de carros, cuyas procedencias no fueron justificadas por quienes los almacenaban. Por ello se sospecha que todos esos objetos fueron sustraídos. "Todo esto será puesto a órdenes de la autoridad competente, con la finalidad de continuar con el proceso investigativo", recalcó Zumárraga.

Elaboración de sustancias



En una de las casas, además de alcaloides, se encontró recipientes en los cuales se preparaban drogas. En el lugar había rocas con este tipo de compuestos, de los cuales se extraía dosis más pequeñas para su comercialización.

