Operativo en La Chemise retira conexiones clandestinas y lavadoras de la vía pública

Funcionarios municipales ejecutaron un operativo de control en el sector de La Chemise, al norte de Guayaquil, donde se retiraron lavadoras improvisadas y se cortaron conexiones clandestinas de luz y agua. La intervención, realizada por agentes de Aseo Cantonal y Segura EP, responde a denuncias ciudadanas sobre la apropiación indebida del espacio público y el riesgo sanitario latente en la zona.

¿Qué irregularidades se encontraron en el operativo?

Durante la inspección, las autoridades detectaron una serie de infracciones que afectaban la seguridad del entorno. En el sitio se evidenció una mala gestión de desechos, aceites y lubricantes, actividades que representan un peligro para el entorno y la seguridad de los vecinos. Además de las lavadoras instaladas en plena calle, el personal de Aseo Cantonal procedió al retiro de las conexiones eléctricas y de agua potable que habían sido instaladas de manera ilegal para operar estos negocios informales.

No es un problema nuevo. Esta problemática se arrastra desde hace tiempo en este sector del norte de la urbe. En julio pasado fueron detectadas más de 20 acometidas eléctricas y 10 conexiones de agua ilegales en esta misma zona, lo que demuestra la reincidencia de las infracciones.

En aquella ocasión, los reportes municipales también señalaron el uso de aguas contaminadas y daños visibles en las aceras, provocados por estas actividades comerciales no regularizadas. La comunidad espera que estos controles se multipliquen, pues los casos son reincidentes y piden acciones reales y sostenidas por parte de la autoridad.

El Municipio de Guayaquil, a través de sus ordenanzas, prohíbe la obstaculización de veredas y el uso de servicios básicos sin medidores legales. Estas acciones buscan recuperar el orden y prevenir incendios por malas conexiones eléctricas o focos de infección por aguas estancadas.

