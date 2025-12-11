Expreso
apolo 32
El operativo Apolo 32 dejó decenas de capturados.CORTESÍA

Operativo Apolo 32 deja 31 detenidos y golpea a bandas criminales en Guayaquil

Durante las intervenciones en varios sectores de Guayaquil y Durán se hallaron armas de fuego, droga y explosivos

La Policía Nacional ejecutó en la madrugada del jueves 11 de diciembre el operativo Apolo 32, una intervención simultánea desplegada en diversos sectores del Distrito Metropolitano de Guayaquil.

 La acción permitió la aprehensión de 20 personas en flagrancia y la detención de 11 más con órdenes judiciales vigentes, según informó el general Walter Villarroel Trujillo, comandante de la Zona 8.

El operativo se llevó a cabo en los distritos Portete, Esteros, Durán, Florida y Pascuales, donde se movilizaron los tres subsistemas operativos de la institución. La Policía destacó que estas intervenciones afectaron directamente a cuatro estructuras delictivas que operan en la ciudad: Chone Killers, Tiguerones, Águilas y Choneros.

Detalles y hallazgos del operativo Apolo 32

Durante la operación se incautaron 16 armas de fuego, entre ellas una escopeta, 13 pistolas y dos subametralladoras, además de 259 municiones, varias alimentadoras y más de 600 gramos de sustancias sujetas a fiscalización. Estos elementos serán analizados para determinar su relación con recientes hechos violentos.

Las autoridades también recuperaron nueve vehículos y 12 motocicletas, varias de ellas con series adulteradas y presuntamente empleadas por grupos dedicados a la extorsión y al sicariato. Asimismo, se decomisaron 17 teléfonos celulares que pasarán por procesos forenses.

Otro de los hallazgos relevantes fue la remoción de cámaras instaladas ilegalmente en espacios públicos, utilizadas por bandas delictivas para vigilar movimientos policiales y ciudadanos. Su instalación constituye un riesgo para la seguridad urbana.

Como parte del operativo, la Policía también confiscó 7.000 camaretas y tres explosivos tipo dinamita, artefactos elaborados de manera artesanal. El general Villarroel advirtió sobre el peligro que representan, especialmente en época de festividades, recordando que año tras año se reportan personas —incluidos menores— con mutilaciones por su uso.

Entre los detenidos figura un individuo considerado de valor intermedio dentro de una estructura criminal, vinculado por afinidad con Gutenberg Andrés Rodríguez Zambrano, alias Bob Marley, identificado como cabecilla de los Chone Killers y detenido el pasado 4 de diciembre en Playas. Sobre este detenido pesaba una orden por tráfico de drogas.

El general Villarroel destacó que esta operación forma parte del trabajo sostenido contra el crimen organizado en la Zona 8 y reafirmó el compromiso institucional de continuar con las investigaciones, profundizar las vinculaciones y detectar nuevos focos delictivos en el sector.

