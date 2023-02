Que el turismo ya no es igual que antes y que la industria de los restaurantes no se ha podido reponer del duro golpe que recibió en la pandemia y luego por la delincuencia. Esas son las razones en las que coinciden propietarios de restaurantes de Guayaquil, ante la disminución de plazas gastronómicas.

Y para muestra un botón. El proyecto Mercado del Río, que se inició en octubre de 2018 con dos zonas de venta de todo tipo de comida (naves), con 26 restaurantes y un promedio de 35.000 visitantes al mes, ahora ha tenido que reducirse a solo un sector con 18 locales y el temor de recibir solo a 20.000 convidados por mes. Una considerable disminución que evidencia la pérdida del turismo en el centro de Guayaquil.

La reestructuración comenzó desde ayer. El presidente de este consorcio gastronómico, Nicolás Romero, explicó que esta decisión se toma ante la disminución de locales en funcionamiento en los últimos años.

La nave El Astillero se mantendrá activa con 18 locales Amelia Andrade

“Empezamos 26, pero poco a poco ese número ha ido bajando. Antes de tomar la decisión éramos solo 21. Así que decidimos adecuar solo una nave (sector) para quedarnos con 18 y con los otros tres hemos tenido que terminar contrato”, detalló el empresario, quien apunta a la inseguridad que se vive actualmente en el Puerto Principal como una de las causas para ese “bajón” que sufren los comerciantes.

“No existe restaurantero o dueño de bar al que no le haya afectado el tema de seguridad. El que diga lo contrario, miente. La mayoría ha disminuido por lo menos el 15 o 20 % de su facturación normal y me refiero a todo Guayaquil, no solo aquí. El Gobierno no ha podido ayudarnos. No nos ha oído y menos nos da solución. Se está dañando la industria”, dijo molesto Romero, quien además pertenece a la Asociación de Restaurantes del Guayas.

La nave El Carmen es la que se mantendrá, mientras que la de El Astillero será utilizada con otros fines, los cuales Romero prefirió no detallar por el momento.

Es muy lamentable que tenga que cerrarse una parte de Mercado del Río. Es uno de mis lugares favoritos, pero siento que hace falta más promoción por parte de las autoridades. Daniel Báez

La tarde de ayer, la nave de El Astillero estaba prácticamente vacía. Unos cuantos colaboradores realizaban la limpieza del lugar con los locales cerrados. Apenas uno de ellos atendía en lo que sería su última venta en el sitio.

Una imagen distinta se observó en El Carmen, donde trabajaban con normalidad. Para algunos clientes, no es sorpresa que una de las naves sea cerrada, debido a la disminución de visitantes. “Era algo que se veía venir. Primero se vaciaron los locales y luego la gente dejó de llegar”, contó Saúl Cornejo, quien se confesó amante de uno de los restaurantes del lugar.

La clienta Janina Ampuero responsabiliza a las autoridades por no dar facilidades a esta industria y “matar el turismo” en esta zona. “Deberían ayudar más y exigir menos. Yo también emprendo y es difícil si no prestan las facilidades. Los restaurantes sufrieron mucho por la pandemia y cuando parecía que se levantaban llegó la delincuencia y eso afecta mucho. El apoyo de las autoridades evidentemente es nulo. Se está matando al turismo y a los restaurantes en el centro”, dijo la mujer de 33 años.

En una entrevista con EXPRESO, Gloria Gallardo, presidenta de la Empresa Pública Municipal de Turismo de Guayaquil, también se refirió a la falta de interés por parte de la Alcaldía para incrementar el turismo en Guayaquil.

“Falta poder rescatar el centro de la ciudad, por ejemplo la avenida 9 de Octubre está de llorar. No puedo entender cómo no se apoya al turismo. La Alcaldía es la que decide las inversiones. Le falta oferta turística a Guayaquil”, expresó Gallardo, quien espera que en la próxima administración se tome en cuenta al turismo como una política de Estado.

Otro motivo al que apuntan los dueños de restaurantes es la poca cantidad de turistas extranjeros que llegan a la ciudad. “Ya no es como antes. En el mes de septiembre es cuando más extranjeros llegan, pero luego de eso todo se aguantó por los crímenes y la delincuencia. Hoy, por ejemplo, solo tuvimos ocho extranjeros aquí, pero antes llegaban más”, comentó Alberto Avilés, propietario de un restaurante de comidas manabitas en Mercado del Río.

Pese a lo negativo, Nicolás Romero considera que cerrar una nave será favorable. “Estamos seguros de que esta decisión mejorará la situación para todos. Hay mayor oferta por metro cuadrado. Es algo que no se ve en ningún otro lado. Tenemos platos típicos ecuatorianos, comida gourmet y gastronomía internacional. Todas las opciones para que las puedan disfrutar al pie del río (Guayas). Esperamos que la gente llegue a disfrutar más al sitio sin miedo. Aquí no hay delincuencia”, aseguró