  Guayaquil

Ciudadanía vota para escoger obras del presupuesto de 2026 en Guayaquil
Hasta el 31 de agosto de 2025 se podrá escoger, entre 79 proyectos, obras que serán incluidas en el presupuesto de 2026 en Guayaquil.ARCHIVO Y CAPTURA DE PANTALLA

Obras en Guayaquil: Cómo votar por uno de los trabajos del Presupuesto de 2026

Son 79 propuestas que fueron precalificadas y que la ciudadanía podrá escoger hasta este 31 de agosto de 2025

  • Juan Pablo Pérez Tomalá

Como parte del presupuesto de 2026, el Municipio de Guayaquil precalificó 79 propuestas de obras para ejecutarse en el norte, centro y sur de la ciudad.

La ciudadanía podrá votar, vía Internet, para escoger cuáles de estos trabajos se ejecutarán. Así lo informó la Alcaldía, que señaló como el 31 de agosto de 2025 como fecha límite para hacerlo.

"Los proyectos se dividen en cinco categorías para facilitar su priorización: Ambiente, riesgo y cambio climático; Económico; Infraestructura urbana/rural; Seguridad; y Social", se detalló en una publicación.

La entidad presentó la plataforma para escoger las obras, el viernes anterior, durante la Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana.

Qué obras se harán en Guayaquil en 2026

Este fue un proceso en el que la ciudadanía envió ideas para que la Municipalidad las incluya en el presupuesto de 2026.

Ahora se deberá escoger cuáles de esas propuestas se ejecutarán. Para eso se debe ingresar al sitio web www.decide.guayaquil.gob.ec.

En la página podrá desplazarse a través del mapa para escoger su favorita o seleccionar por uno de los cinco ejes de impacto y por el Área de Gestión Administrativa (AGA).

También tiene la opción de habilitar la ubicación para escoger trabajos cercanos a su residencia o lugar de interés.

Mapa de obras para el presupuesto de 2026 en Guayaquil
En este mapa de Guayaquil podrá escoger entre las obras que se prevé incluir en el presupuesto de 2026.CAPTURA DE PANTALLA
Luego de escoger la obra, deberá proporcionar sus nombres y apellidos, así como el número de cédula de ciudadanía, para enviar su voto.

Algunas de las propuestas que constan en el portal, son:

  • Creación de biblioteca barrial comunitaria de Urdenor 2
  • Habilitación de plataforma digital para la promoción gastronómica popular
  • Reestructuración del parque de La Saiba
  • Construcción de Casa Comunal en Guayacanes
  • Construcción de Casa Comunal en Bastión Popular

En abril del 2025, cuando el Municipio habilitó la opción de sugerir obras, se aclaró: "El hecho de que una solicitud sea priorizada para su ejecución no garantiza que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil asigne automáticamente recursos públicos al proyecto o esté obligado a contratar a los solicitantes, organizaciones, asociaciones o colectivos que presentaron la solicitud".

