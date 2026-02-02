Nuevas tarifas en Aeropuerto de Guayaquil: ¿cuáles son los servicios con incremento?

La medida, aprobada por el Concejo Cantonal, entró en vigencia el domingo 1 de febrero

A partir de este domingo 1 de febrero, entraron en vigencia nuevas tarifas de servicios en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, según lo establecido en el contrato de concesión de la terminal aérea.

El pliego tarifario correspondiente a 2026 forma parte de los compromisos contractuales suscritos con la concesionaria Tagsa y contempla una actualización periódica de los valores que se cobran por los distintos servicios aeroportuarios.

En enero, el Concejo Cantonal aprobó la ordenanza que establece "el ajuste por inflación de las tarifas reguladas de servicios aeroportuarios del aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo, de conformidad con el numeral catorce.doce.dos.uno del contrato de concesión suscrito con la Empresa Terminal Aeroportuaria de Guayaquil S.A., Tagsa".

Durante el segundo debate, realizado el 22 de enero del 2026, Carlos Cabezas Klaere, asesor jurídico de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil (AAG), explicó que todos los años, según el contrato de concesión, se deben actualizar las tarifas aeroportuarias.

"Esto corresponde a un tema inflacionario, hay componentes de la inflación que se calcula por el índice de inflación de Estados Unidos, y el índice de Ecuador, en una proporción 80/20 y Tagsa envía ese cálculo, lo revisa el área financiera de la Autoridad Aeroportuaria, y el área jurídica, y están los informes correspondientes que se adjuntaron para revisión del Concejo", indicó Cabezas Klaere.

El incremento de tarifas aeroportuarias corresponde a un tema contractual, señalan funcionarios

El asesor jurídico de Tagsa aclaró que el cambio no responde a la creación de nuevas tasas. El incremento, que empezó a regir el 1 de febrero del 2026, es del 2,56 % para todas las tarifas asociadas a los servicios que utilizan dentro del aeropuerto.

"Todas las tarifas que están en el contrato se incrementan en el porcentaje indicado, de todos los servicios: de aterrizaje, iluminación, estacionamiento, seguridad, tasa de uso del terminal nacional e internacional", indicó Cabezas Klaere.

Concejales como Nelly Pullas, Juana Montero y Alfredo Bautista defendieron el incremento de las tarifas aeroportuarias durante la sesión del Concejo, señalando que se trata de un tema contractual, antes de aprobar la ordenanza por unanimidad.

"El ajuste propuesto corresponde al 2,35 % al 2,56 %, responde a una obligación establecida en el contrato de concesión y su noveno adendo. Esto no constituye ninguna creación de nuevos tributos o gravámenes, sino a un mecanismo de compensación por inflación y esto garantiza la sostenibilidad y la continuidad de un servicio público establecido para la ciudad", dijo Montero el 22 de enero.

Tarifas en aeropuerto de Guayaquil: Valores para pasajeros

Para los pasajeros, en cambio, el ajuste se refleja principalmente en las tasas vinculadas a la salida del país.

Así, para los viajeros internacionales, la tarifa por salida pasó de 33,74 a 34,60 dólares y la de seguridad de 6,38 a 6,54 dólares, con un total que ahora suma 41,14 dólares.

En vuelos nacionales, el valor por salida se incrementó de 11,82 a 12,12 dólares y el de seguridad de 6,38 a 6,54, elevando el total de 18,20 a 18,66 dólares a partir de este mes.

En el caso de los parqueos en la terminal aérea, Tagsa indicó a EXPRESO que el costo se mantiene en 1,40 dólares por hora o fracción.

