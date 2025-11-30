Nueva Prosperina: Policía investiga el ataque que dejó seis víctimas en una vivienda

Seis personas fallecieron en una vivienda de Flor de Bastión, en Nueva Prosperina. La Policía investiga las causas del hecho

Policías revisan la escena del crimen acontecido en el norte de la ciudad.

La mañana de este domingo 30 de noviembre, seis personas fueron asesinadas dentro de una vivienda ubicada en el bloque 8 de Flor de Bastión, en el noroeste de Guayaquil.

Según información policial preliminar, un grupo armado ingresó al inmueble y abrió fuego contra quienes se encontraban en el interior.

Cinco de las víctimas perdieron la vida en el lugar, mientras que una sexta persona falleció posteriormente en una casa de salud debido a la gravedad de las heridas.

Policía revisa la escena del crimen en Flor de Bastión. Francisco Flores

Reacciones en el sector

Vecinos señalaron que entre los fallecidos habría una mujer adulta mayor, además de hombres y mujeres que se encontraban reunidos en la vivienda.

“Se escuchó una ráfaga, fue aproximadamente a las 07:30. Nos despertamos por el susto”, relató una moradora que pidió mantener su identidad en reserva por seguridad.

El peligro constante en Flor de Bastión

Flor de Bastión pertenece al distrito Nueva Prosperina, una de las zonas con mayor incidencia de hechos violentos en Guayaquil, que registra 574 muertes violentas en lo que va del año, según cifras oficiales.

Las autoridades policiales cercaron el área y desplegaron equipos especializados para levantar indicios y determinar el móvil del ataque.

Policías preguntan a los moradores del sector lo que sucedió. Francisco Flores

