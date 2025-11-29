Motociclista sin casco murió en siniestro vial en el norte de Guayaquil: esto ocurrió

La víctima del incidente de tránsito, ocurrido cerca de un redondel, tenía 26 años

El siniestro vial ocurrió en la intersección de Enrique de Grau Ruiz y Antonio Parra Velasco, en el sector de Sauces 9.

Un joven identificado como Marlon Antonio Morales Vélez, de 26 años, murió este sábado 29 de noviembre en un siniestro de tránsito en el redondel de Sauces 9, en el norte de Guayaquil.

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 07:15, según el reporte preliminar. Según información recabada por EXPRESO, Morales conducía la motocicleta cuando, por causas aún en investigación, no logró tomar la curva del redondel y terminó estrellándose.

Un agente de la Comisión de Tránsito de Ecuador (CTE) explicó que el impacto fue tan fuerte que el cuerpo salió expulsado de la motocicleta, golpeó el bordillo y sufrió un traumatismo mortal en la cabeza.

De acuerdo con el uniformado, el conductor no llevaba casco de seguridad al momento del incidente.

En este sector ocurrió el siniestro vial

Motociclistas probaron cascos en Guayaquil: así quedaron al golpearlos con un combo Leer más

Usar casco reduce el riesgo de muerte en las vías

Personal de la CTE llegó al punto para acordonar la zona y ejecutar los procedimientos de ley. Durante la verificación de documentos se confirmó la identidad del fallecido.

El cuerpo fue levantado y trasladado en el carro de Medicina Legal de la CTE hasta el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil, donde se realizará la autopsia que determinará la causa exacta de muerte.

Hasta el cierre del reportaje, ningún familiar había llegado al sitio del siniestro.

Las autoridades insistieron en la importancia del uso obligatorio del casco, medida que reduce de forma significativa el riesgo de muerte en siniestros de tránsito.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!