Nueva estación de Segura EP en Los Ceibos: ¿cómo funcionará para los vecinos?

La nueva Estación de Acción Segura (EAS) al norte de Guayaquil opera con patrullaje, cámaras de vigilancia y agentes

El nuevo EAS colinda con el parque de Los Ceibos.

La seguridad en Los Ceibos suma un nuevo punto de control. En el parque central del sector ya opera la duodécima Estación de Acción Segura (EAS), una infraestructura que busca reforzar la prevención del delito en una zona con alta circulación de personas por su actividad comercial, educativa, médica y gastronómica.

¿Qué recursos tendrá la EAS de Los Ceibos?

La estación forma parte del modelo de Segura EP, implementado por el Municipio de Guayaquil, y está diseñada para mantener presencia permanente en el espacio público.

Entre los recursos asignados constan:

68 Agentes de Control Municipal (ACM)

269 cámaras de videovigilancia, conectadas a monitoreo permanente

Cinco camionetas y dos motocicletas para patrullaje

Un paramédico VIR, para atenciones prehospitalarias

Centro de monitoreo al interior del EAS Ceibos. CORTESÍA

Jorge Luis Sánchez pide a la UAFE investigar el manejo económico de Emelec Leer más

La EAS Ceibos operará las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Según datos del Municipio, la cobertura directa alcanza a unos 24.500 habitantes, pero el impacto se extiende a más de 50.000 personas que circulan diariamente por el sector.

Pero el Municipio también insiste que la función principal de las EAS es prevenir incidentes antes de que ocurran, mediante patrullajes constantes, control del espacio público y atención rápida de emergencias.

La presencia visible de agentes y cámaras busca disuadir delitos, mejorar la percepción de seguridad y reducir los tiempos de respuesta ante alertas ciudadanas, especialmente en zonas con alta afluencia de personas como parques, avenidas y áreas comerciales.

Otras obras para Los Ceibos

Un contrato de asfaltado que incluye el polígono de Los Ceibos

Mejoras en señalización vial

El inicio, en 2026, de estudios para la renovación integral del Parque de Los Ceibos, cuya ejecución se prevé para 2027

La inauguración del primer tramo del viaducto de la avenida El Bombero, prevista para diciembre, que incluirá un nuevo EAS bajo la solución vial

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí.