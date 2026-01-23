Datos curiosos sobre Artemis II: el regreso del hombre a la Luna tras 50 años

La misión se llevará a cabo en febrero del 2026 y tiene varias diferencias con lo que sucedió en 1969. Conócelas todas

La NASA está en la fase final de afinar detalles para enviar una nueva tripulación a la luna.

Han pasado casi 57 años desde que Neil Armstrong y Buzz Aldrin pisaron la luna por primera vez el 20 de julio de 1969 en la misión denominada Apolo 11. Ahora, una nueva tripulación volverá a viajar hasta la luna, pero esta vez a una nueva zona del satélite natural de la tierra. Irán más lejos que nunca, aunque no aterrizarán ahí.

Sin embargo, eso no disminuye la dificultad de esta misión que llevará un plan de vuelo arriesgado. Buscará hacer una especie de ocho a la luna alejándose hasta más de 434.000 kilómetros de la Tierra, un récord absoluto.

El objetivo de esta misión es un sobrevuelo histórico de la luna para probar todos los sistemas con humanos a bordo y ver el polo sur lunar. Un lugar inexplorado donde se cree que hay agua helada, vital para el combustible y el soporte vital en futuras misiones a Marte.

Este es el plan de vuelo de Artemis II que planea rodear la luna. NASA

¿Cuándo será el lanzamiento de Artemis II?

El lanzamiento de esta misión está planificada para el el 6 de febrero de 2026. Artemis II también es histórica porque es la prueba para ver si la humanidad está preparada para volver a pisar la Luna y dar el siguiente salto hacia Marte. Si todo sale bien en esta misión, Artemis III será la encargada de hacer un nuevo alunizaje.

Datos curiosos de Artemis II

Además de ser una misión que puede marcar un antes y después en los viajes tripulados, Artemis II rompe varios hitos en los viajes espaciales y tiene varios datos a destacar. Diario Expreso te hace el repaso de algunos de ellos.

Primera mujer en viajar a la luna: Se trata de Christina Koch, quien ya tiene el récord de la mujer con más días acumulados en el espacio.

Se trata de Christina Koch, quien ya tiene el récord de la mujer con más días acumulados en el espacio. Primer afroamericano en viajar a la luna: Victor Glover será el primer astronauta en estar en una misión lunar.

Victor Glover será el primer astronauta en estar en una misión lunar. Vivirán en un espacio reducido: La tripulación de cuatro astronautas compartirán por 10 días un espacio similar al de una furgoneta tipo Ford Transit. El baño está ahí mismo así que cuando uno vaya los otros tendrán que virar la mirada ya que no habrá privacidad por lo pequeño de la cápsula donde viajarán.

La tripulación de cuatro astronautas compartirán por 10 días un espacio similar al de una furgoneta tipo Ford Transit. El baño está ahí mismo así que cuando uno vaya los otros tendrán que virar la mirada ya que no habrá privacidad por lo pequeño de la cápsula donde viajarán. Menú especial: Los astronautas llevarán un menú diseñado también para combatir la subcarga sensorial. Durante los 10 días de misión, la comida, los sabores y las rutinas ayudan a mantener el equilibrio mental en el espacio profundo.

Los astronautas llevarán un menú diseñado también para combatir la subcarga sensorial. Durante los 10 días de misión, la comida, los sabores y las rutinas ayudan a mantener el equilibrio mental en el espacio profundo. Entrenamiento especial para lo imprevisto: Basado en la pregunta ¿qué pasaría si?, los astronautas han sido preparados para todo lo que pude salir mal en el viaje. Eso a través de simulaciones extremas y así tratar de anticiparse ante lo impensable.

Basado en la pregunta ¿qué pasaría si?, los astronautas han sido preparados para todo lo que pude salir mal en el viaje. Eso a través de simulaciones extremas y así tratar de anticiparse ante lo impensable. Nombre de la misión con significado: El nombre Artemis fue elegido por ser la hermana gemela de Apolo (nombre de las misiones lunares anteriores) en la mitología griega, reflejando el nuevo enfoque lunar del programa.

