La Navidad que se resiste en el barrio entra por la agenda oficial

A ocho días de que inicie diciembre, ese espíritu navideño que, como publicó ayer EXPRESO, se ha perdido por temas de seguridad en los barrios, ha decidido entrar a través de la agenda oficial a la ciudad. Las familias han empezado a hablar de la fecha y los sitios icónicos del Puerto Principal han empezado a vestirse de rojo y verde. Ayer, que se presentó la agenda oficial de actividades por las fiestas, los ciudadanos se concentraron en la Plaza de la Administración para fotografiar los enormes bastones que previamente habían sido colocados, y al famoso Ecto-1, el vehículo de los Cazafantasmas que, también por Navidad, permanecerá en Guayaquil.

En Guayaquil, pocos engalanan las ventanas de sus viviendas con adornos de Navidad. En los barrios se va perdiendo la tradición de armar el árbol entre los vecinos. — Diario Expreso (@Expresoec) November 22, 2021

Conciertos, obras teatrales al aire libre y en los teatros de la ciudad, así como la tradicional novena y hasta una ciclorruta navideña, son parte de los actos (ver gráfico adjunto) que se realizarán el mes próximo; y al que se suma la realización de la sexta edición de la Comic Con Ecuador, que vuelve a la presencialidad.

Ayer la presidenta de la Empresa Pública Municipal de Turismo, Gloria Gallardo, lo dio a conocer; y la comunidad no pudo estar más contenta. “Si Guayaquil tuviera más espacios de este tipo, más ferias de entretenimiento, viviríamos una realidad más sana. Me alegra que podamos revivir esta convención. Me encontraré con mis amigos, todos gamers, todos ‘geek’”, señaló Alfonso Beltrán, un guayaquileño de 47 años que llegó junto a su hijo, Javier, al lugar para fotografiar el coche con el que los cazafantasmas recorrían New York.

“Es increíble”, se lo escuchó decir, mientras le prometía a Javier que este año, al igual que otras cuatro ocasiones, irán disfrazados de lo que quieran al Centro de Convenciones; que acogerá a los fanáticos de los cómics y las películas de ficción, entre el 4 y 5 de diciembre.

Para Fernando Flores, gerente general de la Comic Con, que la feria vuelva a ser presencial es más que un regalo. “Estoy emocionado porque el evento nos permitirá no solo encender los motores de reactivación que se necesitan a nivel social y económico; sino que nos permitirá reencontrarnos con nuestros amigos. Serán dos días de fiesta, alegría y nostalgia”, señaló.

La Navidad siempre será esa fecha especial que te motiva a estar feliz, no sé por qué. Pero de lo que estoy segura es de que quiero celebrarla, espiritual y socialmente, estoy lista y con ansias de hacerlo. Dalia Cortez,

​habitante de la ciudadela Guayacanes

Pese a que muchos no adornamos la casa o los espacios públicos como antes, por temor a que se nos roben los pocos adornos que colocamos, me alegra tanto que haya eventos al aire libre para evocar la fecha. Quizás y con ello, más de una familia decida dar el paso de poner lindo su barrio. Juliana Zurita,

​habitante de Urdenor

Gabriel Vélez, quien ha separado esos días para recorrer el Centro de Convenciones en esas fechas, considera que el hecho de que la Comic Con se realice en diciembre y no en agosto, como ha sido siempre, permitirá experimentar las fiestas de una forma diferente. “Iré vestido de Grinch o como un Yoda (personaje de Star Wars) navideño. Ya estoy buscando el atuendo”, dijo entre risas; al precisar que participará de cada una de las actividades previstas a desarrollarse.

Este 22 de diciembre se presentó la agenda oficial en el Municipio de Guayaquil Cortesía

El año pasado, Vélez no salió de casa por temor al coronavirus y sus padres, adultos mayores, la pasaron mal. “Nadie decoró nada. Pusimos apenas un pesebre pequeñito y ya. Este año queremos hacerlo diferente. Tomar precauciones, pero salir y respirar la Navidad”, agregó.

Desde el 1 de diciembre, las plazas de la ciudad y, por primera vez, la calle Panamá se llenarán de luces rojas y verdes. Al menos 19 árboles de esta última arteria que da cobijo a huecas y un museo, permanecerán iluminados y en ellos, colgarán bastones lumínicos coloridos.

Esta Navidad quiero celebrarla en la calle, a lo grande y sin miedo. Cuidándome de la Covid, pero no temiéndole a los delincuentes. Me he cansado de vivir encerrada. Quiero salir y experimentar una festividad con otra gente, con gente buena. Lisseth Morán,

​residete de 59 años de Urdesa

Andrea Mestanza, habitante de Urdesa, espera con ansias el encendido de esta área. “Será como un París chiquito, lleno de luces, gente y vida, lo necesario para que haya seguridad...”, pensó.

El Ecot 1 permaneció ayer en la Plaza de la Administración. Amelia Andrade

Un concierto musical, además de obras donde Papá Noel, los renos y las hadas serán los protagonistas, se realizarán en distintas fechas y puntos de la urbe. “Esta vez viviré la Navidad en las calles, me haré amiga de otra gente que, como yo, añoran tener sus vecindarios libres. La inseguridad ha hecho que más de uno se resista a vestir su hogar conforme a la fiesta, puesto que se te llevan todo en los parques y el patio. Lo más seguro ahora serán las calles y enhorabuena. Quizás, esa sea la forma más real de vivir esta época...”, sentenció Natalia Duarte, de 67 años.

Concierto de música navideña. El 14 de diciembre, Nicole Rubira, Sebastián Medrano, Carlos Cedeño, Beatriz Gil, Dany Gálvez, Grupo Christmas (coro compuesto por 6 personas) y Prisca Bustamante, como animadora vestida de Mamá Noela, serán los protagonistas de un show en el Parque Seminario. El encuentro será a las 19:00.

Fantasía de duendes y hadas. El 19 de diciembre, a partir de las 18:00 en el Teatro Centro de Arte, se desarrollará este espectáculo musical en el que participarán 11 cantantes nacionales, un coro de 8 niños y 4 parejas de bailarines independientes, disfrazados de personajes de fantasía.

Para el sábado 18 de diciembre, en el Puerto Principal se realizará una ‘Pedaleada Navideña’, un ciclopaseo de cinco paradas que iniciará en la Plaza de la Administración. La ciclorruta tiene una duración aproximada de dos horas y media.