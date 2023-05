Guayaquil: El Museo Municipal se abre paso en el universo de Star Wars

Por ser este 4 de mayo el Día Mundial de Star Wars (o Star Wars Day, en inglés), el Museo Municipal de Guayaquil destinó una de sus áreas a la saga. Es así que desde ahora y hasta el 11 de mayo próximo, en este sitio al que han empezado a llegar fanáticos de todos las edades, se podrán ver alrededor de 200 piezas épicas; entre figuras de colección, libros, cómics, androides, dioramas, autógrafos de los actores de la saga y réplicas de la escultura de Han Solo congelado en Carbonita.

La actividad, inaugurada al mediodía de este 4 de mayo, fue organizada por la dirección de Gestión y Promoción Cultural y la Orden 66 Ecuador, integrada por colecciones y fanáticos, cuyo personal estuvo presente; y la mayoría con prendar de vestir alusivas a la fecha.

Al encuentro llegaron fanáticos de todas las edades para ver de cerca las figuras de sus personajes favoritos y posar ante varios escenarios colocados. Cortesía del Museo Municipal

Me fascinan este tipo de actividades porque nos permiten conocer más de la comunidad que conformamos los amantes de Star Wars, de los cómics, de la ciencia ficción. Es así como he creado una red increíble de amigos. Dominique Ulloa,

​guayaquileña

Danna Rodríguez, quien habita en La Puntilla (Samborondón), fue una de las adolescentes que llegó al lugar, que por segundo año celebra la fiesta con esta exposición. Danna, de 16 años, llegó acompañada de su padre y su hermano de 34 años. "En casa todos amamos Star Wars. Todos somos un personaje. Mi papá dice que es Luke Skywalker, mi hermano Obi Wan y yo, claro, soy Yoda. Lo amo", aseguró entre risas.

Daniela Lascano, de 33 años, en cambio dijo a EXPRESO que irá este fin de semana y disfrazada. "No hay un solo acto de Star Wars al que no vaya. Tengo todo de la saga. Desde sábanas, cortina de baño, tazas, máscaras, camisetas, pijama. Si hubiese podido ir al trabajo vestida de Chewbacca, lo hacía", reconoció en medio de carcajadas.

Las fotos y selfies no han parado en este primer día de estreno de la exposición. Cortesía del Museo Municipal

El sábado 6 de mayo, según comunicó el museo, habrá una activación a las 11:00. ¿Qué quiere decir esto? Que el público podrá compartir con los personajes. Más de doce cosplayers, como Kylo Ren, tres mandalorianos, Jedis, el director Krennic, Sabine Wren, Akial, Jawas, Princesa Leia y los Stormtroopers clásicos estarán allí.

Origen

Star Wars Day nació a raíz de una publicación en el diario británico London Evening News del 4 de mayo de 1979. Se trataba de una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país. "May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations", decía el escrito que dio lugar a un juego de palabras con 'May the Force be with you' ('Que la fuerza te acompañe'), frase emblemática en la saga. La nueva frase, sin embargo, no se popularizó hasta varios años después.