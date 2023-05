El 4 de mayo se ha convertido en una fecha que representa alegría y celebración para los fans de la reconocida Saga de Star Wars. Durante la fecha, es común ver todo tipo de publicaciones acerca de una de las sagas cinematográficas más importantes de la historia y todos sus personajes.

Este evento se ha popularizado y ha dado la vuelta al mundo. Hoy en día se ha convertido en una festividad que realiza varios eventos en distintas partes del mundo, incluso en Ecuador. Pero, todos nos hacemos la misma pregunta seguramente: ¿cuál es la verdadera razón de esta celebración?

¿Como nació este día?

Que el festejo se lleve a cabo cada 4 de mayo no es coincidencia, pues el eslogan de la conmemoración es un juego de palabras que une tanto la fecha como una de las frases clásicas de Star Wars.

Todos conocemos la frase, “May the force be with you”, incluso aquellos que no son seguidores de la saga. La traducción de la reconocida franquicia en español significa “que la fuerza te acompañe”, es una línea recurrente en las historias de Star Wars. Usualmente los personajes de las películas suelen expresar sus buenos deseos entre ellos encomendándose a La Fuerza. La frase nació en el año 1977, en la primera película de la saga, llamada Star Wars IV: A New Hope.

Prev Next Taipei (Taiwan), 04/05/2023.- Fans de Star Wars dentro del Taipei Performing Arts Center during por el Star Wars Day. EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO

Taipei (Taiwan), 04/05/2023.- Fans de Star Wars disfrazados dentro del Taipei Performing Arts Center durant elas celebraciones del 4 de mayo por el Star Wars Day. EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO

Taipei (Taiwan), 04/05/2023.- Fans disfrazados con trajes elaborados para el Star Wars Day en una de las muchas convenciones. EFE

La frase “May the force be with you” tiene un innegable parecido en la fonética con la frase en inglés “May the 4th be with you” (cuyo signficiado en español es “Que el 4 de mayo esté contigo”), esto hizo que los fans de Star Wars identificaran el 4 de mayo como el día ideal para celebrar su pasión.

Por su lado, “May the 4th be with you” tiene su origen individual, pues hace varios años, Margaret Thatcher se convirtió en la Primera Ministra del Reino Unido, y para felicitarla, el Partido Conservador publicó una nota en The London Evening News donde se utilizó la reconocida expresión, pues ese día era 4 de mayo. Esto dio la idea a los fans de Star Wars y el resto es historia.

Nadie como los ewoks para celebrar el 40 aniversario de Star Wars: El Regreso del Jedi 🥳🎉 #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/y89M87Kl22 — Star Wars (@StarWarsLA) May 4, 2023

Por años miles de fanáticos han celebrado este día de forma no oficial. Sin embargo, los eventos realizados por los fans han dado la vuelta al mundo, llegando a tener un enorme nivel de repercusión a tal punto que incluso, Disney actualmente, suele dar importantes anuncios ese día.

¿Cómo se celebra en el mundo?

La celebración empezó cuando aún no estábamos dentro del auge de las redes sociales, por lo que en un inicio representaba una festividad de perfil bajo, sin embargo, con el tiempo esto cambio. La fecha tomó fuerza con las redes sociales. Con el paso del tiempo logró expandirse en la vida real con eventos en Toronto. Hoy en día se realizan eventos en todas partes del mundo.

Para los que disfrutan coleccionar accesorios de las reconocidas películas. En este día abundan las ofertas en línea y en las tiendas de productos y juegos de Star Wars. También esta presenta la comida de la saga en abundancia y eventos en los que se anima a los fans a disfrazarse o a jugar a trivias, o simplemente a disfrutar de su franquicia cinematográfica favorita.

You'll find this Star Wars Day is full of surprises. Check out new Star Wars toys, gadgets, and more, revealed today! #MayThe4thBeWithYou https://t.co/8BEoFbGQu0 pic.twitter.com/Yej3zF0eQ2 — Star Wars (@starwars) May 4, 2023

La celebración traspasó fronteras y hoy es una fiesta de escala mundial con actividades que miles de personas disfrutan.

El pasado mes de abril se llevó a cabo la convención tradicional más grande de esta historia conocida como Star Wars Celebration 2023 y se llevó a cabo en Londres. En su cuatro días de duración, Lucasfilm anunció nuevas películas y series, desveló tráileres y confirmó un sinfín de noticias. La próxima parada de este conversatorio es Japón en 2025. Ecuador no se quedará atrás en la celebración y ya hay exhibiciones y conciertos para este mes de mayo.