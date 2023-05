En 1977 se estrenó en cines Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza. Han pasado 46 años desde que el mundo conoce las aventuras de Luke Skywalker, Han Solo y la princesa Leia Organa. Esto causó tal fenómeno cultural, que solo dos años después ya se celebraba el Día Mundial de Star Wars.

El 4 de mayo fue elegido como tal por el juego de palabras que se forma en inglés (May 4th, que suena similar a May The Force Be With You). Es así que ‘la fuerza te acompañe’, frase dicha en la cinta, sirvió para un titular político en un diario inglés cuando ascendió al poder Margaret Thatcher como primera ministra de Reino Unido. Luego de una lucha para imponerse como líder del Partido Conservador, casi como si se tratará de la Alianza Rebelde contra el Imperio Galáctico.

Esto traspasó fronteras y hoy es una fiesta de escala mundial con actividades realizadas por miles de personas de manera única y llenas de amor.

El pasado mes de abril se llevó a cabo la convención tradicional más grande de esta historia conocida como Star Wars Celebration 2023 y se llevó a cabo en Londres. En su cuatro días de duración, Lucasfilm anunció nuevas películas y series, desveló tráileres y confirmó un sinfín de noticias. La próxima parada de este conversatorio es Japón en 2025.

Entre los asuntos destacados, y que ya tienen emocionado a los coleccionistas y seguidores de las películas y series, es que desde hoy estará en Disney + una nueva entrega. Star Wars: Aventuras de Jóvenes Jedi es la primera serie animada para preescolares, que introduce a los más chicos a esta emocionante saga.

Para su público más tradicional, hay tres nuevas películas en cola, una de ellas narrará la vida del primer Jedi de la historia, dirigida por James Mangold. También el estreno de Ahsoka en streaming y la segunda temporada de Andor para 2024.

Ecuador no se quedará atrás en la celebración y ya hay exhibiciones y conciertos para este mes de mayo. Sin duda, hoy podrá decir “que la Fuerza esté contigo” a todos sus amigos.

Sorpresas de la fuerza

No solo Lucas Films hace cosas por Star Wars, los Simpsons estrenan un episodio especial este jueves 4. La compañía Disney +, dueños de ambas marcas, ha producido un nuevo corto en el que aparece Maggie (1). Rogue not quite one y se puede ver en Disney+ desde hoy.

Ahsoka (2) es la serie de la aprendiz de Anakin Skywalker. Llega al streaming en agosto de 2023.

Star Wars: Visions Volume 2 es otra serie animada que cuenta con cortos creados por varios estudios de todo el mundo. Se estrena hoy en Disney +.

Datos en Ecuador

- Los coleccionistas tienen varias opciones actualizadas en el país en las diferentes jugueterías. Las de mayor salida en los últimos años, según su distribuidora oficial, son las figuras de Mandalorian (Boba Fet), Darth Vader y peluche de Grogu (Baby Yoda). El objeto más costoso que se puede conseguir actualmente en el país es la réplica del Casco de Mandalorian (3), valorado en $ 239.

Casco Mandalorian.

Roberto Pólit, coleccionista de Star Wars Carlos Klinger// EXPRESO

Roberto Pólit y la Legión 501

Roberto Pólit es un experto conocedor de Star Wars. Tiene 50 años recién cumplidos y su vínculo con las películas es tan personal que toda su familia también es seguidora.

Él es parte de la Legión 501, uno de los grupos de fanáticos avalados por LucasFilms. Son famosos porque todos sus integrantes tienen réplicas casi exactas a los trajes de las cintas y series, y se reúnen con frecuencia para hacer obras benéficas.

“Yo colecciono desde 1995 y debo tener más de 10 mil artículos. No tengo un dato preciso”, explica Roberto, mientras que en su voz refleja su profundo cariño por la colección que ha conseguido. Además, tiene más de 20 trajes réplicas. “Hace unos 15 años creamos este fan club en Ecuador y luego nos unimos a la Legión 501. Ya son 11 años que hacemos trabajo benéfico con nuestros trajes. Actualmente, somos como 45 personas. Cada año tenemos eventos y estaremos presentes en el concierto del CEN de esta noche”.

A Roberto le gusta todo lo que tenga relación con esta historia, por eso aprecia tanto la serie de juguetes vintage como las nuevas. “Me encanta que salgan cosas nuevas. Hay bastantes variaciones y con más articulaciones”.

El guayaquileño resalta que por lo general compra todo en el extranjero por el variado surtido que suele salir.

“Todas las semanas reviso porque salen cosas nuevas. Se las va comprando poco a poco”.

Tiene al Imperio contraataca como su favorita, mientras que no se pierde nada de Mandalorian.

Y hoy, en compañía de sus amigos, está listo para vestir su réplica favorita. La fuerza está con ellos.

Rickardo Moreira junto a la Orden 66 Ecuador. Amelia Andrade // EXPRESO

La Orden 66 está lista para su exhibición

Rickardo Moreira habla de Star Wars con la emoción de un niño al que le dicen “Vamos a la juguetería”. A sus 41 años, se maravilla de haber conseguido amigos que tenga su mismo hobbie. Por eso, hace más de seis años crearon un club de fans llamado Orden 66 Ecuador.

Ricardo vive en Zapotillo por su empleo y ha trasladado parte de su colección desde Guayaquil. No tiene un inventario, pero estima poseer más de 500 artículos originales y espera seguir expandiéndolo.

“Mi cuarto es como una juguetería y algunas cosas importantes están conmigo para que la fuerza me acompañe”, bromea.

Atiende a EXPRESIONESen su casa al norte de la urbe porteña, donde tenía reunión con algunos miembros de la Orden 66 para ultimar los detalles de su próxima actividad: una exposición en el Museo Municipal de Guayaquil. “Es del 4 al 11 de mayo, con gran parte de nuestras colecciones y también estaremos con nuestros trajes réplicas el fin de semana”.

Entre sus filas hay más de 20 miembros, entre los que se encuentran coleccionistas y amantes de hacer cosplay de la saga. “Objetos únicos, photobooth y las réplicas de los dos androides R2D2 y C-3PO estarán presentes”, acentúa.

Su amor por las películas empezó siendo muy niño y está feliz de que Disney tenga siempre nuevo contenido para seguir su colección. “Me encanta que haya Star Wars en todo y para todos. Que tengamos hasta para cansarnos”, y aclara: “Soy un fanático viejo y tuvimos una gran sequía de la saga, pero cuando volvió me hicieron despertar toda esa emoción guardada”.

Así, con el Episodio 8 y 9 como sus entregas fílmicas favoritas, se aventura a decir que siempre hay nuevos interesados en esta historia. “Star Wars sigue vivo en el corazón de los fans, porque funciona para los niños más pequeños y para los adultos”.

En este Día de Star Wars, y durante todo el mes de mayo, seguirán con sus actividades, incluidas las benéficas. Una figura de acción firmada por Harrison Ford, en su visita a Guayaquil en 2017, es la que más atesora.

Orquesta Sinfónica de Guayaquil en los ensayos para el conciertop de Star Wars. G7pro (IG: @g7proec)

Conciertos de otra galaxia

La música a cargo de John Williams es ya un emblema para la cinematografía mundial. Por eso, en Guayaquil se llevan a cabo dos conciertos con música orquestal para los fanáticos de la saga en el país.

El primero es organizado por el Centro Ecuatoriano Norteamericano, que ha invitado a sus alumnos y comunidad cercana para ser parte de este show, con la interpretación de la Orquesta Sinfónica Juvenil José Joaquín de Olmedo. La apoteósica Marcha imperial se va a tomar el auditorio de su sede centro a las 18:30.

En el sur de la ciudad, la fuerza se apodera del teatro Centro Cívico. Allí, los más de 70 músicos de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil (fotos) ofrecen el concierto The force of destiny. Este evento ha tenido una gran acogida y a solo horas de anunciarse se agotó la existencia de entradas. La cita es a las 18:00. El equipo de Budokan colabora en la presentación, por lo que también invita a los fanáticos a visitar los stands que se han preparado con la temática relacionada. Este es el repertorio especial:

1. Suite Star Wars and Cantina - Episode IV

2. Across the Stars - Episode II

3. Duel of The Fates - Episode I

4. Rey and Kylo Ren's Theme - Episode VII

5. Main Theme - The Mandalorian