Rachel Zegler se niega a usar playback

Rachel Zegler no ha permitido que la producción le imponga hacer playback en la precuela de Los juegos del hambre. La estrella de Shazam y West Side Story, de 21 años, interpreta a un tributo del Distrito 12 llamado Lucy Gray Baird en The Ballad of songbirds and snakes, quien en esta historia usa su voz como protesta. Por eso Rachel en este estreno cantará y actuará, pero sin sincronización de labios.

“Dave Cobb hizo la música y es increíble. Se pega en tu cabeza. Son hermosos temas”, dice la productora Nina Jacobson a Variety. “Rachel optaba por no hacer nada pregrabado y solo cantarla en vivo. A menudo, después de que gritaban corte, la gente simplemente se ponía a aplaudir”.

CNCO: Cinco datos de su etapa final Leer más

Suzanne Collins, creadora y autora de la saga de libros, es una aficionada a la música country y tiene un vasto conocimiento del género. Debido a que el Distrito 12 representa al estado de West Virginia, nos inclinamos hacia el sonido de los Apalaches”, explica el director.

La cinta está programada para que se estrene en noviembre.