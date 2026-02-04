Municipio de Guayaquil: "Nuestros chalecos no son de cartón y sí salvan vidas"

Segura EP reacciona tras ataque a un agente municipal en Cristo del Consuelo. Blindaje habría evitado muerte del funcionario

Un agente del Cuerpo de Control Municipal de Guayaquil sobrevivió a un ataque armado registrado la mañana de este miércoles 4 de febrero de 2026, en el sector de Cristo del Consuelo. El funcionario recibió varios impactos de bala a pocos metros de su domicilio, pero el blindaje de su dotación impidió que los proyectiles causaran heridas fatales.

Segura EP lo confirmó

Segura EP confirmó el suceso a través de un comunicado oficial, detallando que el ataque ocurrió "luego de culminar su jornada laboral". La entidad ratificó que el servidor público se encuentra estable y recibiendo acompañamiento legal y psicológico.

El incidente provocó una inmediata reacción política de Fernando Cornejo, presidente de la empresa municipal, quien utilizó el caso para defender la calidad de la dotación local frente a cuestionamientos pasados sobre el equipamiento público.

"Nuestros chalecos no son de cartón y sí salvan vidas: cumplen las especificaciones técnicas y protegen a nuestros agentes", enfatizó Cornejo en su cuenta de X.

Pese a que el equipo de protección funcionó, Cornejo reconoció que esto es solo un paliativo ante el desborde criminal. "El problema de fondo es otro: la inseguridad sigue disparada y los homicidios al alza, mientras el ciudadano de a pie no tiene protección básica. La seguridad no se resuelve con símbolos", sentenció.

COMUNICADO OFICIAL | pic.twitter.com/sWNUAPM9qu — Segura EP - C5GYE (@segura_ep) February 4, 2026

Según datos proporcionados por Segura EP, en el año 2024 se entregaron 1.050 chalecos antibalas y 50 cascos de protección balística al cuerpo de agentes.

El contexto: Violencia y reclutamiento

El reporte preliminar señala que el agente fue interceptado en las calles F y Gallegos Lara. En la escena se levantaron nueve indicios balísticos calibre 9 milímetros.

Las investigaciones apuntan a un entorno de coerción por parte de Grupos de Delincuencia Organizada (GDO). Familiares de la víctima revelaron a la prensa que el agente, al igual que su hermano menor —asesinado hace un año en el mismo sector—, habría recibido amenazas para ser reclutado por bandas criminales. Tras el ataque, la Policía Nacional retuvo a un sospechoso para investigaciones.

