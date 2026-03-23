Municipio de Guayaquil: Evelyn Cárdenas asume Segura EP tras salida de Cornejo

La reestructuración en el Municipio de Guayaquil avanza con nuevos nombramientos tras la salida de Fernando Cornejo

Los cambios en el Municipio de Guayaquil continúan marcando la agenda política local. Tras la renuncia de Fernando Cornejo, uno de los funcionarios más visibles de la administración, ya se confirmó quién ocupará uno de los cargos estratégicos que dejó vacantes.

Se trata de Evelyn Cárdenas, quien fue designada como delegada de la alcaldesa encargada, Tatiana Coronel, para presidir el directorio de Segura EP. Así lo confirmó Álex Anchundia, gerente de la empresa pública, quien señaló que el nombramiento se realizó la semana anterior.

¿Quién es Evelyn Cárdenas y cuál es su rol en el Municipio?

Cárdenas no es una figura nueva dentro del Municipio, ya que ha ocupado varios cargos relevantes en la estructura municipal. Entre sus funciones anteriores constan posiciones como subdirectora de Vinculación, subdirectora de Promoción Comunitaria y coordinadora general 2.

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La salida de Fernando Cornejo dejó vacantes varios cargos clave dentro del Municipio. El exfuncionario concentraba funciones estratégicas y operativas en distintas áreas, lo que lo convertía en una pieza central de la gestión.

Entre sus responsabilidades estaban:

Director General de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales

Presidente del directorio de Segura EP

Presidente de Circular EP

Director General de Gestión Ejecutiva

De acuerdo con la normativa municipal, el alcalde es quien preside los directorios de las empresas públicas. Sin embargo, en este caso, debido a la situación judicial de Aquiles Álvarez, la alcaldesa encargada ha optado por delegar esta función en Cárdenas, quien ahora lidera Segura EP.

Este movimiento forma parte de una serie de ajustes administrativos que buscan mantener la operatividad del Municipio en un contexto de inestabilidad institucional.

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