A la voz de “No más multas” y “Fuera CTE”, volvieron a salir a las calles más de sesenta personas para protestar, esta vez, por la insólita presencia de tres radares que desde hace meses están multando a lo largo de la vía Guayas-La Troncal a cientos de conductores, aun cuando están apagados o evidentemente averiados.

Un equipo periodístico de EXPRESO llegó hasta la carretera E58 en la vía Guayas-La Troncal (sentido Alfonso Andrade-La Troncal-Puerto Inca), donde está ubicado uno de los dispositivos. Allí, con documentos y videos, los perjudicados demostraron cómo han sido “estafados”.

Por ejemplo, Ricardo Ledesma afirmó que pese a que el radar está apagado desde hace varias semanas, las multas le siguen llegando. “Tengo que pagar siete citaciones en apenas un mes y en ese punto. Yo paso a menos de 90 kilómetros por hora y ese aparato supuestamente me ha tomado siete fotos. No tiene sentido. Yo tengo videos que demuestran mi inocencia. Iré hasta el final”, contó el conductor, que hace apenas cuatro meses compró su vehículo, pero en el sistema tiene multas hasta de un carro que no es suyo y que nunca ha manejado.

“Me llega a mi correo la foto de una camioneta que en mi vida he visto. Viajé hasta Guayaquil y en la CTE lo único que me dijeron es que ya no puedo impugnar porque fui al cuarto día. ¿Y ahora qué hago?”, reclamó indignado.

2. Evidencias. Los perjudicados tienen varios documentos con los que dicen probarán su inocencia. En algunos casos, reclaman que usan la misma foto para varias citaciones. Freddy Rodriguez

“Ya fuimos a la CTE y nos dijeron que nos responderían. Somos más de cien afectados. Ya se cumplió el plazo que ellos prometieron y seguimos esperando”, indicó Andrea Ríos, representante de las personas que con un pilo de papeles de pruebas exigen justicia. “Lo que está haciendo la CTE es una estafa. Estos radares están locos, dañados. Se están haciendo la plata a costillas de nosotros”, argumentó.

El problema también se replica de idéntica forma en la carretera E25 Guayas-Jujan, sentido norte-sur, y en la Guayas-Puerto Inca, sentido Virgen de Fátima.

En cuanto a otros puntos, como ha venido publicando EXPRESO, la situación asimismo está calcada a lo largo de la vía a la costa (Guayaquil-Santa Elena) y en Santa Elena. En esa última provincia, tras el más reciente plantón realizado, Ernesto Pólit, director ejecutivo de la CTE, dio luz verde a la formación de una comisión que está receptando las quejas de los usuarios, aunque la ciudadanía considera que no será de gran ayuda.

“Que sepan de nuestro caso no quiere decir que reconozcan que nos están robando. Implica nada más que el proceso sea más engorroso y largo”, comentó en ese entonces Rómulo Caicedo, habitante de Salinas.

Ya fuimos a la CTE y dijeron que responderían, pero hasta la fecha no lo hacen. Exigimos una respuesta. Este problema es en todo el Ecuador y nadie hace nada. Andrea Ríos

​afectada

Frente a esta problemática, EXPRESO consultó a la Defensoría del Pueblo qué acciones ha tomado o tomará de manera inmediata, a lo que contestaron (a través del Departamento de Comunicación de la entidad) que el delegado de la provincia del Guayas, el abogado Francisco Del Pozo, se reunirá el próximo lunes con los perjudicados del Guayas para exigir cambios y medidas.

Sobre lo que ocurre con estos tres radares de la vía Guayas-La Troncal, Pólit aseguró que lo que se denuncia no puede ocurrir. “Este tipo de cosas son imposibles. Un radar apagado no puede citar y si está con la cámara apagada no puede tomar fotos. No hemos conocido nada del tema, pero habría que verificar la veracidad de esto. Lo haremos de forma inmediata”, explicó.

Oswaldo Loor, otro de los perjudicados de esa ruta, espera que la CTE se rectifique y devuelva el dinero que ha sido cobrado injustamente. Además dijo que debido a la situación ha pagado 12 multas. “No tenía otra opción que pagar porque debía matricular mi auto. Lo más asombroso es que ninguna es justa, solo que nos imponen pagar. Con abogado es peor, gasto más”, denunció. “Mire aquí, con la misma foto me han multado varias veces. Solo copian, pegan y cobran. Estamos hartos de la CTE. Son negligentes”.

Cristian Granda, otro perjudicado por los radares, comenta que hace tres semanas vio a personal de la CTE arreglando uno de los equipos, pero se fueron y la situación no había cambiado. “Hicieron el show de que movían los cables, pero luego de unas horas yo pasaba a 60 (km/h) y el radar me marcaba a 137 (km/h). La CTE sigue repartiendo multas. Paren esto, por favor”, suplicó el hombre.

Los denunciantes piden se devuelva el dinero que se ha pagado Freddy Rodriguez

Ahora el radar volvió a apagarse y está con la cámara virada. EXPRESO estuvo en el sitio cerca de una hora y a cada momento los casos por multas irregulares se sumaban.

Milton Márquez cuenta que solo en un mes le notificaron 24 sanciones. “Es una cifra récord, casi una multa diaria. Es una locura y totalmente falso. Según ese aparato, yo iba a 140 km/h”.

Claudio Jara considera insólito su caso. “Vivo a 100 metros del radar y tengo 14 multas de que supuestamente circulo a 130 km/h. Me cansa tanta corrupción”, expresó.

De acuerdo con cifras de la CTE, solo en los siete primeros meses del año se registraron 112.689 citaciones por fotorradares a nivel nacional, lo que para ellos es una cantidad baja. Sin embargo, los denunciantes no creen en esa cifra. “Es una estafa total, la CTE está mintiendo. Nos sentimos vulnerados y sin que nadie nos defienda. Paren el robo descarado, tengan compasión de nosotros”, comentaba Carlos Saona, otro de los iracundos manifestantes.

Quejas de que hay multas sin ubicación e infracciones notificadas en lugares que nunca se han visitado, engordan la lista de reclamos. “Queremos que nos eliminen las multas y devuelvan toda la plata. Si quieren dejen el radar, pero arréglenlo. Si la CTE no nos da una respuesta , nosotros iremos la semana que viene a sacarlo. No vamos a aguantar más corrupción”, amenazó.