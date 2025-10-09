Mujer fallece tras accidente en ducto de ascensor del hospital Luis Vernaza

Vocería de la institución explicó que la adulta mayor no era paciente de la casa de salud. Ocurrió en una zona restringida

Una mujer, adulta mayor, falleció este miércoles 8 de octubre de 2025 tras caer por el ducto de un ascensor en el Hospital Luis Vernaza, en el centro de Guayaquil. La ciudadana no era paciente de la institución; habría ingresado a una zona de acceso prohibido donde ocurrió la tragedia que ahora es investigada por las autoridades.

¿Qué se sabe sobre el accidente en el Hospital Luis Vernaza?

La Junta de Beneficencia respondió a la solicitud de información de EXPRESO. Según su comunicado, la ciudadana ingresó al área quirúrgica restringida, un espacio debidamente señalizado como de uso exclusivo para personal autorizado. En ese lugar, habría utilizado un ascensor diseñado únicamente para el transporte de camillas, instrumental y equipamiento médico.

Posteriormente, la mujer cayó en un desnivel del ducto, quedando atrapada en una zona profunda. El personal del hospital actuó de inmediato para socorrerla y, aunque se contactó a los Bomberos, los propios colaboradores del centro médico lograron rescatarla.

Aquiles Álvarez es familia de un prócer de la Independencia Leer más

Tras el rescate, la víctima fue atendida de manera urgente en la Unidad de Emergencia por un equipo de médicos traumatólogos y clínicos. A pesar de los esfuerzos, y con profundo pesar según la institución, la ciudadana falleció horas más tarde.

El hospital notificó a las autoridades pertinentes para que inicien la investigación correspondiente sobre los hechos que rodearon el accidente.

Adicionalmente, la Junta de Beneficencia hizo un llamado a la ciudadanía que visita sus hospitales para que observen y respeten las normas de seguridad establecidas, "que precautelan la vida propia y de quienes se encuentran siendo atendidos". La institución reiteró su solidaridad con la familia de la fallecida.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!