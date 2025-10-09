Cierres viales en Guayaquil por el 9 de Octubre: horarios y rutas afectadas

Restricciones temporales por desfiles y obras municipales modificarán el tránsito en el centro y norte

El tráfico se verá afectado de varias formas por las fiestas de Guayaquil.

Guayaquil se alista para celebrar los 205 años de Independencia, y con ello llegan varios cierres y desvíos temporales coordinados por la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM). Las medidas buscan facilitar los eventos cívicos, artísticos y de reconstrucción vial que se desarrollarán entre el 8 y el 13 de octubre de 2025.

Cierres por festividades del 9 de Octubre

Desde las 16:00 del 9 de octubre, la Av. Malecón Simón Bolívar permanecerá cerrada entre las calles Colón y Sucre, donde se realizarán el Concierto de Salsa y Vallenato y la Sesión Solemne frente al Palacio Municipal (18:00).

El desfile “Guayaquil Brilla” recorrerá la calle Loja hasta la Av. 9 de Octubre y Lorenzo de Garaycoa, entre las 14:30 y 17:00 del jueves 9, por lo que se recomienda evitar la zona y optar por vías alternas.

Durante los días 9 al 12 de octubre, la Gran Feria de Guayaquil en el Parque Samanes también generará desvíos, con la presencia de 40 agentes y 15 vehículos para coordinar el tránsito.

Más fiestas para Guayaquil

El viernes 10 se sumará un festival artístico organizado por la Prefectura del Guayas en la Av. Malecón, entre Aguirre y 9 de Octubre, manteniendo el cierre hasta la madrugada del sábado 11.

Mientras que el sábado 11, el Desfile Estudiantil Comunitario “Guayaquil Brilla: Batallón del Suburbio” irá desde la calle 38 y G hasta la 28 y Portete, entre 09:00 y 13:00.

El domingo 12, la Av. 9 de Octubre será peatonal desde Lorenzo de Garaycoa hasta Malecón para la Feria Guayaquileña, de 10:00 a 17:00.

