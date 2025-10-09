Expreso
  Guayaquil

Marcela 9 de octubre
Marcela Aguiñaga y el viceprefecto Carlos Serrano en el Parque Centenario.Cortesía.

Marcela Aguiñaga: "A Guayaquil lo celebramos trabajando"

La prefecta del Guayas colocó una ofrenda floral en la Columna de los Próceres este 9 de octubre

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, encabezó este 9 de octubre un homenaje a Guayaquil por sus 205 años de independencia, en un acto cívico realizado en el Parque Centenario. Acompañada del viceprefecto Carlos Serrano y otras autoridades, la funcionaria colocó una ofrenda floral al pie de la Columna de los Próceres, desde donde emitió un mensaje centrado en la gestión y el trabajo.

Autoridades junto a la ofrenda floral.Cortesía.
Al finalizar el acto, Aguiñaga se dirigió a los medios para resaltar el rol histórico y actual de la ciudad. Afirmó que su administración honra a la urbe a través de la gestión continua. “Guayaquil es la cuna de la libertad. Guayaquil pelea por este país desde sus entrañas”, declaró la prefecta.

En su mensaje, reiteró el compromiso de su gestión con la ciudadanía. “Nosotros no hemos parado ni vamos a parar de trabajar por nuestra gente”, sostuvo Aguiñaga. Su declaración finalizó con la frase que marcó su intervención: "A Guayaquil lo celebramos con obras, trabajando, que eso es lo que necesita nuestra gente”.

La prefecta también especificó que la forma de homenajear a la capital provincial es con proyectos concretos. Mencionó la inversión que la Prefectura del Guayas está ejecutando, no solo en Guayaquil, sino también en las parroquias rurales y en programas de índole social.

El acto cívico, al que asistieron también asambleístas y otros funcionarios, concluyó con la interpretación del Himno a Guayaquil. Se prevé que la prefecta asista más tarde a la Sesión Solemne convocada por el Municipio de Guayaquil. 

