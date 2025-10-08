Expreso
  Guayaquil

desfile de carros alegóricos en el centro de Guayaquil
Sitios turísticos y hechos históricos fueron representados en un anterior desfile.FRANCISCO FLORES

Sesión solemne de Guayaquil: agenda completa del evento de este 9 de octubre

La sesión solemne se realizará en el Palacio Municipal y contará con la presencia del alcalde, autoridades y artistas

Guayaquil se alista para celebrar un nuevo aniversario de su independencia este jueves 9 de octubre de 2025. La jornada incluirá música, tradiciones, espectáculos y actos cívicos, entre ellos la tradicional sesión solemne en homenaje a la ciudad.

El evento oficial está programado para las 16:00 en la avenida Simón Bolívar y calle República de Guayaquil, frente al Palacio Municipal, en pleno centro de la urbe. La ceremonia estará encabezada por el alcalde Aquiles Álvarez, junto a concejales, autoridades e invitados especiales.

Durante la sesión, el Municipio de Guayaquil rendirá homenaje a ciudadanos que reflejan los valores de compromiso, esfuerzo y amor por la ciudad.

La condecoración “M.I. Municipalidad de Guayaquil: Jaime Nebot Saadi” será entregada a Teresa Arboleda González, Nicolás Lapentti Gómez, Guillermo Arosemena Arosemena, Dr. Carlos Miranda Zavala, Cnel. Jaime Cucalón De Ycaza y Cnel. Martín Cucalón De Ycaza.

Agenda de eventos de Guayaquil

Además de los actos protocolares, la jornada incluirá un espectáculo artístico con Yan Collazo, Luis Mateus, Banda 24 de Mayo, The Latin Brothers y Cuarto Grado, entre otros.

Previo al evento, el alcalde Aquiles Álvarez se pronunció en sus redes sociales:

“Quieren volumen para distraer todos sus problemas, no se los voy a dar. Aquí seguimos parados y seguiremos parados”, señaló.

guayaquil
La sesión solemne se llevará a cabo frente al Palacio Municipal.Cortesía

