Sesión solemne de Guayaquil: agenda completa del evento de este 9 de octubre

Guayaquil se alista para celebrar un nuevo aniversario de su independencia este jueves 9 de octubre de 2025. La jornada incluirá música, tradiciones, espectáculos y actos cívicos, entre ellos la tradicional sesión solemne en homenaje a la ciudad.

El evento oficial está programado para las 16:00 en la avenida Simón Bolívar y calle República de Guayaquil, frente al Palacio Municipal, en pleno centro de la urbe. La ceremonia estará encabezada por el alcalde Aquiles Álvarez, junto a concejales, autoridades e invitados especiales.

Durante la sesión, el Municipio de Guayaquil rendirá homenaje a ciudadanos que reflejan los valores de compromiso, esfuerzo y amor por la ciudad.

La condecoración “M.I. Municipalidad de Guayaquil: Jaime Nebot Saadi” será entregada a Teresa Arboleda González, Nicolás Lapentti Gómez, Guillermo Arosemena Arosemena, Dr. Carlos Miranda Zavala, Cnel. Jaime Cucalón De Ycaza y Cnel. Martín Cucalón De Ycaza.

Además de los actos protocolares, la jornada incluirá un espectáculo artístico con Yan Collazo, Luis Mateus, Banda 24 de Mayo, The Latin Brothers y Cuarto Grado, entre otros.

Previo al evento, el alcalde Aquiles Álvarez se pronunció en sus redes sociales:

“Quieren volumen para distraer todos sus problemas, no se los voy a dar. Aquí seguimos parados y seguiremos parados”, señaló.

