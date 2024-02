Carnaval: Montañita desmiente que videos del desenfreno fueron en el balneario

“Estuve todos los días de carnaval en Montañita y no pasó absolutamente nada de lo que se muestra en el video que en redes se viralizó y mostraba un desenfreno total en la vía pública. Eso es mentira, no fue en el balneario”, dijo Robert Lucas, uno de los turistas que quedó sorprendido al ver las imágenes en las que incluso se ve a una mujer desnuda bailando en una pista llena de espuma sobre la calzada.

En otro video, una mujer baila encima de un vehículo patrullero, los presentes la aplauden y le lanzan más espuma. Ambas grabaciones, viralizadas en redes sociales como X, advierten de que los hechos se dieron en Montañita en el reciente feriado. Sin embargo, gremios locales de turismo ya los han desmentido. Que no permitirán que se calumnie a la localidad, precisaron este 14 de febrero.

“Se está difamando a Montañita con un hecho irreal, eso no ha sucedido aquí. En redes sociales se publica todo y lamentablemente mucha gente se lo cree. Buscan dañar la imagen del destino turístico”, expresó el empresario turístico Carlos Valdivieso.

“Es gente mala que quiere perjudicar a Montañita. Esas imágenes no son de la localidad. Hemos revisado de manera minuciosa y no pertenecen al balneario. No entiendo la razón de esta acusación pública. Me apena”, indicó Mónica Silva, propietaria de un hotel levantado en el lugar.

La Asociación de Actores Turísticos de Montañita, gremio que agrupa a todos los empresarios y comerciantes de la playa, mediante un comunicado rechazó que se difundan esas imágenes y aclaró que no corresponde a su territorio; por lo que hicieron un llamado a que las autoridades también lo dejen claro para no perjudicar al sitio.

El coronel de Policía Cristhian Jácome, jefe policial de la provincia de Santa Elena, informó que en Montañita no se registraron ni esos hecho ahora difundidos ni alertas o escándalos similares. Reconoció que el primer día del feriado, el 12 de febrero, sí hubo desobediencia con el toque de queda: la ciudadanía quiso quedarse de más en la calle, hacer del espacio público una pista de baile, como reconocieron también los comerciantes; pero que luego se acató la orden y no hubo problemas.

