Santa Elena y Azuay, destinos preferidos en el feriado del 1

Surfear con la primera ola del 1 de enero del 2024 es el sueño de quienes han optado por hacer reservas en hoteles de Montañita, destino de la provincia de Santa Elena que ya llegó al 100 % de habitaciones separadas. Así lo indicó a Diario EXPRESO Luis Tenempaguay, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Santa Elena y gerente del restaurante My Bar On The Beach.

Otro destino que ya vendió toda su capacidad de ofrecer hospedaje es Ayangue.

“En promedio las reservas en los hoteles en Santa Elena están entre 80 % y 85 %”, precisó Carlos Abad, presidente de la Cámara de Turismo de Santa Elena.

Estar frente al mar el 31 de diciembre y allí recibir el año nuevo sigue siendo la primera opción para muchos viajeros. General Villamil (Playas) también tiene una alta preferencia. “En el caso del hotel Arena Caliente, tenemos un 80 % de reservas hasta el jueves 28 de diciembre de 2023”, dijo Esperanza López, gerente de dicha firma en Playas.

López agregó que los turistas prefieren Playas porque habrá show con música en vivo. “Al momento tenemos, en promedio, un 60 % de reservas en hoteles. Tenemos confianza de que subirá este 30 de diciembre, porque en el malecón de General Villamil se van a presentar los grupos de salsa Caneo y La Suprema Corte”, indicó Richard Nelson, presidente de la Cámara de Turismo de General Villamil.

Salinas. Los turistas empezaron a llegar a la playa desde la tarde del viernes 29 de diciembre de 2023. Este destino tenía un 80 % de reservas de hotel. Joffre Lino

En el caso de Salinas, los empresarios turísticos señalaron que las reservas hasta ayer llegaban a un 80 % y que las autoridades han anunciado un control reforzado para que los viajeros se sientan seguros.

Según la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo (Fenacaptur), las reservas en Manabí hasta ayer llegaban al 70 % y en Esmeraldas al 50 %.

La sorpresa para este año es la ciudad de Cuenca, que ha atraído más turistas que en los últimos años. “Normalmente la capacidad hotelera de Cuenca se llenaba solo en un 20 %, pero en Navidad llegó a un 45 % y con base en esto es que estimamos que las plazas de los hoteles se van a llenar más allá de un 40 %”, proyectó Juan Vanegas, presidente de la Cámara de Turismo de Azuay.

Vanegas explicó que los viajeros consideran que ese destino es uno de los lugares donde hay más seguridad y por eso prefieren venir a la Atenas del Ecuador.

Otro atractivo es que las principales calles y áreas verdes como el parque Calderón fueron adornados con luces.

La ciudad cuencana tiene unos 300 hoteles, con capacidad para hospedar aproximadamente a 14.000 personas.

En Cuenca el precio de hospedaje está más o menos en 45 dólares para dos personas. Esto aplica para hoteles de tres estrellas.

En forma general se espera tener unos 72 millones de dólares en ingresos por el feriado de Año Nuevo, dijo Holbach Muñeton, presidente de Fenacaptur. En el feriado de Fin de Año de 2022 los ingresos sumaron 63 millones de dólares y a nivel nacional se movilizaron 931.000 personas, según las cifras del Ministerio de Turismo de Ecuador.

La terminal terrestre de Guayaquil estima que durante este feriado viajarán unas 292.560 personas. Mientras que desde la terminal terrestre municipal de Pascuales se prevé que salgan más de 46.000 pasajeros. Se ha coordinado la operación de 2.800 buses diarios, a través de las 87 cooperativas de transporte que operan en las terminales de la ciudad.

Desde las 12:00 de ayer empezaron los operativos de control que realiza la Comisión de Tránsito del Ecuador. La medida se extenderá hasta el lunes 1 de enero de 2024, con la intervención de 2.823 vigilantes, 602 unidades vehiculares y 249 radares fijos para la seguridad vial.

SALINAS

Refuerzan controles en la playa

El Comité de Operaciones Emergentes (COE) de Salinas estableció un plan de emergencia en este balneario para Fin de Año e inicios del 2024.

Se reforzarán los controles con policías, militares, vigilantes de la Comisión de Tránsito e inspectores municipales. Se estima que alrededor de 500 personas trabajarán en el plan que empezó ayer viernes. San Lorenzo, Chipipe y Carolina serán cerradas al tráfico vehicular desde las 18:00 del domingo 31 de diciembre hasta las 06:00 del lunes 1 de enero.

El Cuerpo de Bomberos trabajará con los salvavidas y serán los miembros de la casaca roja los que vigilarán la quema de monigotes.

El Municipio premiará con $ 2.000 al mejor año viejo, que se ubicará en el malecón de San Lorenzo. (JL)

MONTAÑITA

Las playas no están cerradas

El Ministerio de Turismo informó que ninguna institución ha prohibido el ingreso a la playa de Montañita por causas ambientales como contaminación del agua. El Comité de Operaciones de Emergencia de Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Elena se encuentra revisando alertas de oleaje y resolverá, tomando siempre la mejor decisión en beneficio de la localidad.

