Guayaquil: Más de la mitad de los agentes municipales han sido sancionados

Los abusos de los agentes municipales han quedado grabados y viralizados en varias ocasiones. Uno de estos últimos casos, registrado el 15 de mayo, cuando a una comerciante no regularizada, que laboraba cerca del IESS de la ciudadela Martha de Roldós, le fue decomisada su carreta.

El material audiovisual muestra cómo los uniformados trepan este objeto a la camioneta municipal y posteriormente, al arrancar el vehículo, el objeto cae al piso y los funcionarios públicos se fueron del sitio sin recogerlo, pese al pedido de los ciudadanos que se encontraban en el punto.

Ante esta situación, el Cabildo anunció que se reunió con la comerciante afectada, Gladys Moreno, para informarle que se harán cargo de las reparaciones de su instrumento de trabajo. Ofrecieron también orientación sobre cómo regularizarse.

En cuanto a los agentes, aseguran que se han tomado acciones administrativas contra los involucrados, pero sin detallarlas.

Este no se trataría del primer caso en lo que va del año, mucho menos del mes. De los 727 agentes de control municipal (ACM) que laboran en el Puerto Principal, 467 han sido sancionados desde septiembre del 2023 hasta el 15 de mayo del 2024, y otros 10 han sido destituidos de sus cargos, de acuerdo a Segura EP.

Entre las razones, hay multas por mal servicio, comentarios desfavorables, abandono temporal del trabajo, atrasos o faltas.

¿Qué está haciendo el Cabildo de Guayaquil ante estos hechos vinculados a los agentes municipales?

El gerente de Segura EP, Alex Anchundia, argumentó que estos uniformados se enfrentan a varios casos en los que su vida corre riesgo de resultar herido y que "a menudo se encuentran objetos de dudosa procedencia, armas e incluso sustancias sujetas a fiscalización. Hasta el momento, hemos registrado 6 de ellos heridos en estas circunstancias".

Por otra parte, Anchundia acepta que también hay casos en los que estos funcionarios se exceden al momento de ejercer su cargo, poniendo de ejemplo el hecho ocurrido en la Martha de Roldós el 15 de mayo.

Por lo que anuncian que estos ACM recibirán una nueva inducción sobre procedimientos, derechos humanos, mediación, resolución de conflictos, vinculación con la comunidad, persuasión, control de espacio público y uso de equipos tecnológicos desde el 20 de mayo, a lo que agregan que a estos cursos también se sumarán expertos europeos de la Universidad Internacional del Saber (Univeris).

Acción que cuestiona y critica la comunidad, por la demora en concientizar a estos trabajadores públicos. "Ellos están para proteger y ayudar a dar orden, no a ser parte del caos al generar más agresión contra los comerciantes. Yo he visto cómo a veces los golpean por cualquier razón, ellos están en su derecho de reclamar, pero ellos no tienen derecho de golpearlos porque les alcen la voz al decirles que no son empáticos", comenta Gonzálo Loor, comerciante de la bahía.

Asimismo, la ciudadana Tatiana Marcillo concuerda con esto y critica la falta de capacitaciones. "Vienen a querer capacitar de derechos humanos recién ahora, cuando ya han violado un sin fin de ellos. Está bien que lo hagan, pero esto ha llegado tarde. Ni a Nebot, Cynthia o Aquiles le importó, necesitan que se viralicen los casos para ahí actuar", critica.

