Rafael Correa cuestiona la propuesta de renombrar un tramo de la calle 10 de Agosto

La idea de que una de las vías más icónicas de Guayaquil, la 10 de Agosto, que precisamente conecta al oeste con el centro de la ciudad, pase a llamarse República de Guayaquil, como lo planteó una organización ciudadana; ha dado cabida a una serie de reacciones, entre ellas la del expresidente del Ecuador, Rafael Correa, quien ha asegurado que es inapropiada.

La modificación en el nombre de la vía, como lo publicó días atrás EXPRESO, está incluida en el cuarto punto de la orden del día a abordarse este 16 de mayo en el Concejo Cantonal; tras recomendaciones de la Comisión Legislativa para Calificación y Dictamen para Erección de Monumentos y Denominación de Calles, Plazas y Otros Lugares Públicos.

En este punto se prevé revocar parcialmente la resolución aprobada en 1996 y denominar como República de Guayaquil un tramo de la calle 10 de Agosto, entre Chile y Malecón Simón Bolívar.

"Es una propuesta que se hizo de una organización social en base a la historia de Guayaquil. Lo vamos a analizar en Concejo. De mi parte, espectacular", manifestó el alcalde Aquiles Álvarez, durante un recorrido de obra el pasado miércoles 15 de mayo.

Sin embargo no todos piensan así. Eduardo Franco Loor, exabogado de Jorge Glas y quien fue electo como vocal suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), a través de su cuenta oficial en X se dirigió a Álvarez para explicarle las razones por las que no cree no es razonable que la propuesta sea aceptada.

"No cometan el error de llamar República de Guayaquil a un tramo de la calle 10 de Agosto. Nuestra ciudad nunca fue República. Le explico: La propuesta es desacertada y riñe con la documentación histórica y merece desaprobarla y rechazarla (...). Cuando se produjo la Independencia de Guayaquil jamás se decretó que sea una República o Estado soberano independiente sino provincia libre del tutelaje de España. No existe ningún documento que fundamente que Guayaquil fue República.

El prócer José Joaquín de Olmedo jamás lo sostuvo", argumentó.

Rafael Correa, en respuesta a este tuit, también respondió. Que siempre la oligarquía guayaquileña ha tratado de romper la unidad nacional y, para ello, ha aprovechado los momentos de grave descomposición como los que vivimos, dijo a través de su cuenta oficial de X.

"La memoria es frágil, pero en el año 2000 Guayas votó por tener un régimen autonómico, y cuando llegué al Gobierno en 2007 tenían el 'Proyecto Singapur': hacer de Guayaquil una ciudad-estado. Todo se les derrumbó con un buen Gobierno de diez años. Hoy vuelven al ataque gracias a la destrucción que ellos mismos causaron. Siempre es así…", precisó.

La propuesta, que se ha convertido ya en tendencia, por otro lado ha sido considerada positiva por muchos.

"Excelente me parece el cambio, el lema de hace décadas era 'Por Guayaquil Independiente' y nadie se rasgaba la vestidura como ahora. Me parece perfecto", pensó el guayaquileño Julio Mata.

Otros, consideran el cambio irrelevante. "¿Acaso no hay temas más importantes que abordar en el Concejo? Esto me parece una burla. La inseguridad, la falta de sombra, los huecos en las vías, la falta de espacios para hacer vida nocturna o turismo. Las deudas con los guayaquileños son grandes", señaló Johanna Castro, de Sauces 4.

Durante la sesión del Concejo de este jueves 16 también se prevé aprobar otros cambios, como la reubicación del monumento a Benjamín Rosales en la ciudadela Santa Leonor; denominar Astrid Achi a una calle en la ciudadela Los Ceibos, en honor a la fallecida artista guayaquileña.

También se analizará el nombramiento de una calle de Las Orquídeas como Ángel Calderón Muñoz, y la denominación de Clara Bruno de Piana a una vía en la urbanización Porto Fino, en la vía a la costa.

