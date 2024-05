Aquiles Álvarez: "Tuve momentos de calentura (...) y se me salió lo de Suiza"

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ha hecho este 15 de mayo un balance de su primer año al mando del municipio, donde ha destacado tanto los errores como los aciertos de su administración, la cual, según él, ha enfrentado desafíos presupuestarios significativos.

“Lo elegimos para un cambio y vivir en otras condiciones” Leer más

Entre los errores mencionó un comentario por el que recibió duras críticas por parte de los ciudadanos y especialistas. Recordó que dijo que Guayaquil no era Suiza y quien quisiera vivir como viven y ejecutan las obras en ese país, entonces que se vayan a vivir allá, y entonces pidió disculpas.

“Así como reconocí que fue un error decir que había que quitar las rejas del Malecón cuando inicié mi gestión, reconozco que como humano tuve momentos de calentura, de cabreadez como buen guayaco y que se me salió lo de Suiza. Por lo menos no los envié al páramo y eso es importante”, precisó; al hacer hincapié en que están trabajando con un bajo presupuesto y que, aún así, “las obras continúan”.

El comentario lo hizo Aquiles Álvarez cuando recorría la obra de construcción del nuevo puente sobre la avenida de las Américas, el miércoles 8 de mayo. Enseguida, las declaraciones del primer personero municipal generaron una ola de reacciones en la ciudadanía. Por ejemplo, Carlos Guerrero, líder comunitario de la ciudadela Sauces 1, las calificó como “inoportunas”.

“Él como alcalde sabe la necesidad que tiene la ciudad. Necesitamos seguridad y él no ha presentado el plan que ofreció cuando era candidato. La ciudadanía quiere mejorar en todo aspecto, necesitamos un transporte eficiente, seguridad, una respuesta sobre la Metrovía”, dijo.

Sobre las obras, dice que tiene clara la hoja de ruta

Aquiles Álvarez: “No ejecutamos todo como quisimos, pero hemos ordenado la casa” Leer más

Según Álvarez, el Municipio tiene clara la hoja de ruta para administrar la ciudad. Que está dispuesto y listo, dijo, para aguantar las críticas. “A la gente no le importa el proceso, no le interesa siquiera el déficit presupuestario o que te paguen por bonos; a ti te eligieron por resolver y es lo que tenemos que hacer. Mientras lo hacemos, van saliendo cosas, problemas, pero todo es cuestión de ‘surfear’ la situación para que en el balance final se pueda medir la gestión”, señaló; al asegurar que en este primer año ha logrado reactivar la obra pública, entre ellos los puentes de la avenida Juan Tanca Marengo y de la 25 de Julio, y los pasos peatonales de vía a la costa, que iniciarán pronto, alegó.

Con respecto a la movilidad, uno de los temas que han generado más críticas colectivas, Álvarez aseguró que el transporte fluvial, que fue una de sus promesas de campaña, se reactivará, aunque no dio luces de cuando. Sostuvo que se ha avanzado en estudios que están por culminar y que se pondrán en marcha para trabajar de forma complementaria con las otras modalidades de transporte.

“Para nosotros es importante reactivarlo (el río), pero ahora lo más importante es solucionar el sistema de la Metrovía, vetusto y con tantos problemas. El transporte público urbano es otro problema. Los transportistas no se ponen de acuerdo y no los podemos esperar toda la vida. Hemos venido diciendo que lo queremos solucionar de forma integral, que es lo que le urge a Guayaquil, pero no se llega a acuerdos, y mientras no se llegue a una solución, el pasaje así por así no va a subir”, indicó.

Para seguir leyendo EXPRESO, suscríbete aquí