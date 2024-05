La concejala Ana Chóez rindió su versión en Fiscalía por el caso de tablets

Precisa que no es procesada y que aporta información a la investigación

El caso de las tablets es uno de los más sonados durante la actual administración municipal, con Aquiles Álvarez al frente.

Fue en julio de 2023 que el Cabildo anunció que, a través de la Empresa Pública de Acción Social y Educación (DASE), presentó ante la Fiscalía del Guayas una denuncia formal por la comercialización ilícita de tablets que fueron entregadas a estudiantes y docentes, en el periodo anterior.

El 9 de mayo de 2024, en la sesión de Concejo, el alcalde se refirió a la concejal socialcristiana Ana Chóez diciendo que no iba a discutir con ella porque "estaba así" por este caso.

"Entiendo que ya fue a rendir versión, y ese proceso continúa. Entonces, usted, obvio me odia, entonces ese odio la nubla...", manifestó Álvarez.

EXPRESO conoció que la concejala ya rindió su versión en la entidad. También ha sido llamado el exgerente de DASE, Jorge Acaiturri.

"No somos procesados solo somos versionistas, es decir no tenemos ningún vínculo con la investigación. Esto es que no se nos acusa de nada, únicamente aportamos información a la investigación", detalló Chóez.

La edil precisó a este Diario que no fue administradora de contrato de ningún proyecto de DASE y que solo asistía a eventos protocolares.

"Adicional a ello, luego de la versión que rendí en Fiscalía tengo entendido que existe un informe de Contraloría en el cual no se establece ningún tipo de responsabilidad administrativa, ni civil, ni penal", concluyó.

