'Guayaquil de mis amores', un proyecto que arropa historias de amor con barrios de la ciudad

Había una vez, una señorita que se enamoró perdidamente de un cantante de su ciudad. Él era su amor platónico, y aunque ambos vivían en la misma urbe, ella no creía que algún día podría verlo. Desde que lo miró en un concierto por primera vez, no podía dejar de pensarlo. Lo buscaba en las redes sociales, fantaseaba con él, soñaba con él.

Un día, la joven acudió a una fiesta, donde estarían sus amigos y conocidos. Y entonces estaba ahí. ¡Sí, el cantante! Estaba disfrutando de la fiesta como un mortal más. Ella no podía creerlo, su sueño se había hecho realidad. No solo lo vio, sino que también conversó y se tomó una foto con él. Iniciaron una amistad.

Este cuento, con el que se identifican miles de jóvenes y que se narra a través de varias escenas audiovisuales, se suscita en la ciudadela Santa Cecilia de Los Ceibos y la ciudad es Guayaquil. Este cortometraje se une con otros siete, que así mismo, narran una historia de amor y cada uno se desarrolla en un barrio guayaquileño diferente.

La unión de estos trabajos, que se hace con tomas de paso que reflejan el épico momento de este año 2020, donde la gente usa mascarillas y guantes por la pandemia del Covid-19, forman el largometraje coral 'Guayaquil de mis amores', que en cada una de sus ediciones se ha presentado como homenaje al Puerto Principal, por las fiestas julianas.

Pero no se trata de una publicidad del gobierno local o propaganda turística de la ciudad. El deseo de inmortalizar en escenas la urbe porteña de ahora, las calles populosas y residenciales de sus barrios y ciudadelas con sus virtudes y tristezas, lo comparte un grupo de estudiantes de entre tercero y cuarto año de la Universidad Casa Grande de Guayaquil. De ellos es este ómnibus, que se basó en los largometrajes New York, I Love You y Paris je t'aime.

Este año, esta iniciativa que nació en 2016 bajo la clase de Producción Dramática, cumple su cuarta edición, pero de una manera distinta. Las ediciones anteriores de la presentación del film se realizaron de forma presencial en lugares de concurrencia masiva; como teatros y plazas, ahora será por streaming (transmisión en vivo).

“Como la presentación del largometraje no será físico, sino que a través de las plataformas digitales, nos hemos estado preparando de una manera diferente para el estreno virtual, durante la cuarenta. Cada grupo se reúne por videollamadas, nos dividimos el trabajo y nos organizamos”, Roxana Quiñónez, una de las estudiantes a cargo del proyecto.

Los estudiantes hicieron tomas desde sus propios espacios para captar momentos que reflejen la pandemia. Cortesía

El guión, la producción, filmación y cada detalle, incluso económico, de los cortos y del trabajo final, está a cargo de los mismos estudiantes, bajo la supervisión de dos docentes.

“Gran parte de las grabaciones ya se habían hecho antes de la llegada del coronavirus a Guayaquil, y las preparaciones de ahora se hacen, en su mayoría, de forma digital”, explica Diana Pacheco, máster en artes de cine documental, quien junto al docente Santiago Toral, encabezan el proyecto.

“El objetivo de la materia es que los chicos produzcan una pieza audiovisual, explorando los barrios tradicionales de Guayaquil. Cuando llegó la pandemia tuvimos una conversación con los estudiantes de cómo seguir con el proyecto, entonces decidimos integrar la pandemia a la producción y trabajar con la tecnología. Las tomas de ambiente que se vivía por el Covid, fueron hechas por estudiantes que grabaron cerca de sus casas y en sus espacios. Fue un reto que tomamos”, indica la docente

Los barrios protagonistas son Sauces, La FAE, Los Almendros, La Pradera, Los Ceibos, La Kennedy, La Bolivariana y Lomas de Urdesa. En cada uno de estos espacios se desarrolla una historia de amor bajo diferentes perspectivas: familia, profesión, culturas, romance virtual, entre otros.

“Armamos el guión en base al escenario: el barrio, para mostrar sus casas, sus calles, sus parque y lo representativo que tiene. Tuvimos que sacar permisos con los vecinos y administradores del lugar”, cuenta con una sonrisa Roxana, quien además asegura que la experiencia ha afianzado los lazos de amistad con sus compañeros.

La proyección se estrenará de manera virtual el 30 de julio. La estudiante María Andrea Ramírez, quien junto a otros alumnos se e ncarga de dejar todo listo para la transmisión en vivo , detalla que al no haber evento presencial, los alumnos se vieron en la necesidad de crear un página web para el ómnibus.

“Hemos tenido que hacer bastante pruebas de streaming y técnicas para irnos acostumbrando al programa. Nos hemos adaptado y les hemos sacado provecho al momento, pues desde ahora el proyecto tendrá su propia página web para los filmes futuros”, destaca.