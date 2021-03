Milagro: El asfalto desaparece ante la mirada de todos

La escena que genera tantas quejas en Guayaquil se replica a 45 kilómetros de distancia, en Milagro. Los baches, los cráteres o esos barriles sin fondo -como los denominan ya en este último cantón del Guayas- son tantos; que en algunas vías los conductores ruedan hasta en contravía, para que sus vehículos no terminen más deteriorados.

Guillermo Narváez vive en la calle Chile, una de las más afectadas, y dice estar harto de ver cómo el asfalto desaparece de la nada en un abrir y cerrar de ojos. “Al ver cómo el material se desvanece y los agujeros se profundizan y agrandan, solo me resta pensar que aquí vive el famoso ilusionista David Copperfield, y que lo que estamos viendo no es más que un truco de magia. ¿Acaso es eso, alcalde?”, cuestiona con sarcasmo; al alegar que la problemática es la misma cada año.

EXPRESO hizo un recorrido por la ciudad y constató que solo en esa arteria, los conductores se enfrentan al reto permanente de esquivar los enormes hoyos que se han formado, cerca de las calles Calderón, 10 de Agosto, García Moreno y 24 de Mayo; y cuya dimensión en su mayoría supera los 20 centímetros.

Pedido Los habitantes además reclaman que no haya suficientes semáforos, ni los debidos pasos cebras en la ciudad.

El conductor Gastón Poter, dueño de un expreso escolar, asegura haber caído al menos unas 12 veces en ellos, aun cuando se conoce de memoria la ruta. “ La pésima iluminación y las lluvias me han jugado una mala pasada: los tapan . Uno entonces circula a tientas, se choca, estropea el auto, maldice, se enoja. Es el viacrucis de cada invierno.”. Y lo peor, advierte, es que el panorama no es exclusivo del lugar, sino que las depresiones están presentes en toda el área urbana (también en la rural, ver nota adjunta), incluso cerca del mismo Cabildo, de los parques y las zonas de alto flujo comercial.

Las avenidas 17 de Septiembre y Los Chirijos, por ejemplo, son bastante visitadas por encontrarse en ellas tiendas y restaurantes.

“En Los Chirijos se ha formado una especie de ruta gastronómica que bien podría convertirse en turística. ¿Por qué no pensar en que la gente que viene de otro cantón pueda consumir y disfrutar de lo nuestro? La gente llega y lo primero que ve es desorden, caos, el mismo de hace 20 años. Y es horrible ser consciente de ello”, menciona Alejandra Andrade, quien vive cerca de la Unidad Educativa José María Velasco Ibarra, en la calle Centenario.

Visité el cantón luego de 7 años y sigue igual. Eso no puede pasar, Milagro debe pensar más en sus calles y el turismo. Estando cerca de Guayaquil, sería lindo saber que acá podríamos venir a distraernos.



Mariana Delgado,

​visitante

Consultado sobre esta problemática, el alcalde Francisco Asán asegura que se han ejecutado trabajos preventivos que han tenido que ser suspendidos por el invierno y que los retomarán cuando este pase. Sin embargo, dice estar al tanto de que estas acciones no serán la solución permanente. Y es que para que en Milagro no haya más huecos o estos no aparezcan aun luego de que se haga un trabajo de mantenimiento, explica, no será necesario solo mejorar la calidad del asfalto que se produce en Ecuador; sino que resulta vital cambiar la técnica.

En varios tramos de la calle Chile esta es la escena común. Agencia (ag-extra) Christian Vinueza

Por 30 años, el procedimiento que se ha venido aplicando, detalla, ha consistido en colocar capas sobre las capas de asfalto y no se ha hecho el mejoramiento que determina ahora la técnica; que consiste en primero excavar y luego mejorar la base de la calle por lo menos en un metro, sacando el material propio, mejorando el cascajo clasificado, la base y colocando entonces recién el asfalto. “Eso no se ha hecho. Lo haremos, eso sí, pero a medida que se vayan interviniendo las calles en las que se instalarán las redes de agua potable y alcantarillado”, promete.

Pero ese argumento no convence a los residentes, sobre todo porque, como publicó EXPRESO el lunes anterior, Asán especificó que para ejecutar estas dos últimas obras, necesita antes de la aprobación del cuantioso préstamo que la entidad requiere.

“Si él reconoció que, por deudas anteriores, no son sujeto de crédito y que ahora, para hacer un trabajo integral se requieren de hasta $ 260 millones (así lo aseguró a este Diario), es fácil ver que esos arreglos no se darán a corto plazo, por lo que no nos queda de otra que acostumbrarnos a vivir entre las nubes de polvo que provocan los baches y los eternos frenazos”, lamentó Jack Duarte, residente de la ciudadela Los Cañaverales. Otro de los barrios cuyas vías están minadas.

Nuestras calles son una burla para las familias, el conductor y el peatón. Necesitamos atención urgente, que se haga una intervención vial que dure años, no solo meses.

Ana Idiarte



habitante

En este lugar, los socavones son contiguos, dan cabida a los embotellamientos y obligan a que las motos usen las estrechas veredas para desplazarse. “No hay planificación ni respeto para las familias. Los huecos no los tapan y a los pasos cebras lo pintan. Aquí se burlan de todos, lastimosamente no hay quién nos defienda”, alegó Ana Idiarte, quien vive hace once años en la intersección con la calle Única y desde entonces experimenta lo que describe como un calvario, cada año.

En la zona rural el escenario se agrava

La vía que conecta a Milagro con el Carrizal es la más afectada

El popular refrán ‘No hay mal que por bien no venga’, le cae como anillo al dedo a Carlos Palacios, quien aprovecha el pésimo estado de la vía que conecta a Milagro con el recinto Carrizal, para hacer dinero tapando huecos. Y es que de los casi trece kilómetros que existen entre ambas localidades, no hay uno solo que esté en buenas condiciones.

Por la ruta circulan productores y transportistas que se dirigen hasta Mata de Plátano, La Garganta, Piñoelal, Las Maravillas, Simón Bolívar, Jujan y Babahoyo. Y todos coinciden en que la carretera debe ser intervenida de urgencia.

Hecho. El estado de la carretera es deplorable, los huecos son enormes. Miguel Laje

Luis Barreto, del recinto Piñoelal, tiene 75 años y desde que tiene uso de razón no recuerda que la vía haya permanecido en buen estado. “Me estoy envejeciendo y la vía sigue igual. Ya no sabemos a quién rogarle para que vengan a darle mantenimiento”, expresó indignado, al detallar que ante tal escenario, decenas de agricultores prefieren, sin importar la distancia, irse hacia Babahoyo antes que trasladar sus productos a Milagro.

Franklin Espinoza es otro agricultor que se ha resignado a la falta de atención en esa arteria principal. Sus ingresos dependen de la venta de productos agrícolas que transporta en su camioneta, pero lo poco que gana, muchas veces debe ser invertido en la reparación de su vehículo.

Si llevamos a un enfermo se nos puede hasta morir de tanto estropeo. Es imposible circular por esta ruta. Nos urge atención. Luis Barreto,

habitante del recinto Piñoela

“Mi carro se anda dañando cada vez y cuando y tengo que estar arreglándolo. Yo uso todos los días esta carretera y debo darle unos cincuenta centavos a esos señores que tapan los huecos para que el impacto no sea tan severo. He sido testigo de incidentes graves”, dijo.

Carlos Vásquez es el coordinador de infraestructura de la Prefectura del Guayas, ente a cargo de las reparaciones de los caminos vecinales y asegura que si bien se ejecutaron trabajos de mantenimiento en esta ruta previo a la llegada del invierno; por la fuerza de este y la cantidad de vehículos que se desplazan por la ruta, deberán nuevamente intervenirla.

Para los conductores de motos es un viacrucis circular por esta arteria. Miguel Laje

“Está dentro de lo planificado, y asimismo está previsto el estudio para rehabilitar esta vía de forma definitiva”. ¿Cuándo ejecutarán la obra? Creen que dentro de 4 a 7 meses, puesto que primero deben terminar el estudio e iniciar inmediatamente el proceso de contratación. (ML)