Milagro, Balao y Naranjal están bajo la lupa por su alto nivel de inseguridad

La resolución de la mesa de seguridad provincial que se efectuó en las instalaciones de la Universidad Estatal de Milagro muestra la preocupación de las autoridades en cuanto al incremento de hechos violentos, particularmente, en cinco cantones de Guayas: Naranjal, Balao, Milagro, El Empalme y Balzar. De esas poblaciones, las tres primeras son las más críticas y por ello serán intervenidas.

Detienen a una banda con 6.500 dólares y 1.490 dosis de marihuana Leer más

Así lo informó ayer el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, reconociendo que hay un crecimiento de hechos violentos. “Hay tres cantones que registran rangos menores de crecimientos y el resto de cantones, afortunadamente no presentan incrementos”, dijo.

Aunque no se presentaron cifras ni estadísticas de los registros que manejan, Pazmiño dice que una posible causa por la cual los indicadores no son favorables, es la falta de denuncias de las víctimas. “Y creemos que esto es producto del momento especial que estamos viviendo en el país, de aislamiento, de distanciamiento, que ha hecho por ejemplo que en el 2020 no se presenten las denuncias que pudieran reflejar un dato más claro o preciso”, manifestó.

A decir de Pazmiño, la provincia del Guayas experimentó una reducción de hechos violentos del 28 % el año pasado y, en lo que va de este 2021 “esta tendencia se sigue manifestando”.

La mesa de seguridad provincial se reunió en Milagro. Miguel Laje / EXPRESO

La participación de los alcaldes de los cantones más conflictivos ha sido necesaria para poder conocer su realidad y proponer estrategias conjuntas que ayuden a evitar no solo el cometimiento de hechos violentos, sino también el consumo de drogas, abuso del alcohol, mal uso del espacio público, violencia de género, violencia intrafamiliar, entre otras.

Santa Elena: Pescadores reciben otro ataque de piratas Leer más

En ese sentido, Pazmiño señaló que la responsabilidad de la seguridad ciudadana no solo es de la Policía o de quienes forman parte del sistema de justicia. “Si solo se tiene la visión de que la delincuencia sube o baja producto de la eficiencia o ineficiencia de la policía, no creo que podamos cambiar ninguna realidad”, mencionó.

Por su parte, la fiscal provincial, Yanina Villagómez, se refirió a la corresponsabilidad que debe existir entre entidades públicas o privadas para que los trabajos articulados arrojen los resultados esperados. “Tenemos que articular con otras instituciones, como el Ministerio de Educación en su área, previniendo el uso y consumo de drogas, los delitos sexuales, la violencia de género, el MIES y otras instituciones no gubernamentales”, señaló y agregó que bajo ningún concepto pretenden que los casos queden en la impunidad.

Decisión El gobernador del Guayas, Luis Chonillo, dijo que la intervención se dará desde el eje investigativo o intensificando los operativos Camex.

Chamberos, oscuridad y robos le quitan la paz a la Ferroviaria Leer más

En cuanto a los GAD municipales, mediante ordenanzas y normas legales internas, deberán adoptar medidas enfocadas en la seguridad.

En el caso de Milagro, se deberá aplicar con mayor rigurosidad la ordenanza de uso y control de motocicletas que impide que dos personas del mismo sexo se transporten en un vehículo de dos ruedas sin que tengan vínculos familiares de hasta segundo grado de consanguinidad.