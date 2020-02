“Por Miércoles de Ceniza hay que dejar los caprichos”

¿En Miércoles de Ceniza, qué tipo de ayuno y abstinencia debe hacer Guayaquil? Es la pregunta que Diario EXPRESO realizó al sacerdote y vocero de la Arquidiócesis César Piechestein y a algunos ciudadanos.

¿Por qué la apertura de unos archivos sobre Pío XII resultan tan controversiales? Leer más

Desde el siglo XI, la Iglesia de Roma acostumbra poner las cenizas en forma de cruz en la frente de los feligreses, y así se inicia la Cuaresma, que para los religiosos católicos representa un tiempo de penitencia y conversión.

Hay un pensar sesgado, se cree que ser un buen cristiano significa no hacer el mal. El amor ayuda a abstenerse de hacer el mal, pero también debe incluir hacer el bien. César Piechestein,

sacerdote

La tradición manda a no ingerir carne y privarse de una comida al día. Piechestein analiza con EXPRESO los cambios sinceros que se logran con este “sacrificio”, y en qué más se debe meditar estos días, tomando en cuenta los problemas sociales que enfrenta la ciudad, como la delincuencia y el alto índice de personas que consumen drogas, y aconseja qué hacer para lograr un sincero cambio y ser mejor ciudadano, padre, hijo, vecino, trabajador, entre otros roles.

Hermano Gregorio, rumbo a la beatificación Leer más

“Los guayaquileños debemos ‘ayunar’ de caprichos. Porque somos bastantes caprichosos con los vecinos. Por ejemplo, si a mí me da la gana de amanecerme con el parlante a todo volumen para celebrar el cumpleaños de algún familiar, no me importa el sueño de los que están cerca y simplemente lo hago”, observa.

El detalle:

Misas. En la Catedral habrá 10 misas. Se inician a las 07:00 y de allí habrá una cada hora hasta las 12:00. Se reanudan a las 16:00, hasta las 19:00.

Para el sacerdote, cada día hay muchas acciones que se realizan por capricho. “Otros ejemplos son maquillarse o hablar por celular mientras se conduce. El resultado es tener una ciudad con muchos conductores que cometen imprudencias. Asimismo, está el peatón que cruza la calle por donde su capricho le indica. Una situación similar ocurre con la basura, la saco a la hora que mi capricho me dice, cuando me da la gana. Y así con muchas otras actitudes y comportamientos que dificultan la convivencia con los vecinos”.

Hay que abstenerse de la violencia, no mentir, no hacer cosas malas al prójimo. Yo hago ayuno todos los Miércoles de Cenizas, me abstengo de comer carne y rezo por los enfermos. Daxi Jiménez,

ciudadana

Los ciudadanos consultados también se refirieron a comportamientos que dificultan el buen vivir con la familia y con el vecindario. Carlota Manrique, por ejemplo, explicó que a partir del Miércoles de Ceniza “nos preparamos para una limpieza de nuestros pecados y con eso purificamos el alma antes de la resurrección de Jesús. En ese periodo tratamos de limpiar las impurezas, como el rencor, la ira y la pereza”.

Varios de los consultados coincidieron en que se requiere un ayuno de redes sociales. “Es importante volver a aprender a hablar cara a cara y darnos abrazos físicos y no solo virtuales. Sobre aquello, hay un meme que señala los pecados digitales. A cada red social o a reconocidas páginas en la web le atribuyen un pecado, como el de la soberbia, ira, avaricia, lujuria, envidia, pereza y gula. Por lo tanto, hay que hacer un ayuno de utilizar las redes sociales”, manifestó la ciudadana Vanesa Villacís.

Es importante meditar sobre cómo se debe reaccionar ante los problemas. Además, al conducir algunos lo hacen con violencia o con irresponsabilidad y eso provoca accidentes. Wilmer Garzón,

ciudadano

El Niño Carnavalero, ‘tentado’ por diablitos Leer más

Otras personas consultadas se refirieron a cambiar la “viveza criolla”, es decir, conseguir las cosas por coimas. “Para esto hay que abstenerse de la prepotencia. Hay que ser más humilde y de corazón más noble por el bien colectivo”, comentó Violeta Herrera.

¿Y usted, qué opina: qué ayuno y abstinencia debe hacer Guayaquil hoy Miércoles de Ceniza?

El canon

Beber licor no rompe el ayuno

Según el Canon 1250, en la Iglesia universal, son días y tiempos de penitencia todos los viernes del año y en época de Cuaresma. El ayuno y la abstinencia se guardan en especial el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo.Pero la abstinencia de comer carne es para jóvenes de 14 años hasta los adultos que tienen 59 años de edad.

El Canon 1253 insta a reemplazar el ayuno y la abstinencia por obras de caridad y la práctica de la piedad. Un detalle curioso es que el ayuno se rompe si se ingiere alimentos entre comidas o se toma algún líquido que es considerado comida (batidos, pero no leche).

Las bebidas alcohólicas no rompen el ayuno, pero consumirlas es contrario al espíritu de hacer penitencia, según la Agencia Católica de Informaciones.